В Луганской области огнь повредил несколько десятков домов. Четыре человека погибли

Пожары в Луганской области продолжают бушевать, а сильный ветер усложняет их тушение. Пожарные пытаются погасить очаги возгорания в Новоайдарском, Старобельском и Станично-Луганском районах, но наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения от Станицы-Луганской в ​​Северодонецк, где лесные пожары приобрели угрожающий характер для 22 населенных пунктов.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Основные очаги лесных пожаров:

участок №1 между населенными пунктами Байдовка и Половинкино (Старобельский район) локализован на площади 8 га. Пожарные говорят, что не допустили распространите огня на жилые дома.

участок № 2 между селами Песчаное, Нижнетеплое, Артема (Станично-Луганский район). Возгорание камыша и сухой растительности на площади более 20 га. Эвакуировать людей не пришлось.

участок № 3, который возник вблизи Трехизбенка (Новоайдарский район) в результате сильного ветра (20 м / с) по лесным массивам распространился в Северодонецк (по данным лесхозов огнем пройдено около 8,8 тыс. Га). Силами ГСЧС на окраине Северодонецка осуществляется тушение пожара на складе бытовой химии и лакокрасочных изделий; Пожара на заводе антисептиков (хранится 30 тонн спирта) и на хлораторной насосной станции ликвидированы (хранится 280 кг хлора). В настоящее время распространение огня в сторону Северодонецка нет.

участок вблизи с. Ольховое (Станично-Луганский район) огнем пройдено 200 га леса.

участок № 5 возле с. Болотенное (Станично-Луганский район) возгорания свыше 6 га камыша и сухой растительности.

участок № 6 вблизи сел Лобочеве, Геевка (Станично-Луганский район) произошел лесной пожар на площади 300 га.

По данным ГСЧС, огонь прошел около 9,3 гектаров.

Пожары в Луганской области. Фото: ГСЧС

Всего к тушению привлечены 1 тыс. 229 человек и 204 ед. техники, в том числе отЛуганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской и Харьковской областей. Также пожары тушат военнослужащие ВСУ, Гослесагентства и Нацполиции.

В результате пожаров погибло 4 человека (3 гражданских, 1 работник лесхоза) и госпитализированы 10 человек. По оперативным данным эвакуированы 120 человек.

Горят дома. Фото: ГСЧС

Убытки, количество уничтоженных и поврежденных зданий и сооружений - уточняется органами местной власти.

По прогнозу синоптиков, в области сохранится малооблачная погода без осадков. Сегодня будут порывы вера до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем ​​от 17 до 25 градусов.

Пожары тушили даже ночью. Фото: ГСЧС

Как сообщали Українські Новини, пожары в Луганской области возникли возле 10 населенных пунктов, часть из которых начали эвакуировать еще вчера.

2 сентября в результате чрезвычайной пожарной опасности на территории Луганской области было зафиксировано 24 возгорания сухой травы на площади около 1 200 га.

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