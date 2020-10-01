В Украине снова зафиксировали повторный случай заражения коронавирусом

В то время как в Украине зафиксировали новый рекорд по суточному приросту заболевших коронавирусом, в Полтаве заявили о случае повторного диагностирования коронавирусной инфекции COVID-19.

Как передают Українські Новини, об этом пишет Кременчугская Газета.

Заражение коронавирусом выявили у человека, который уже ранее успешно поборол COVID-19. Как рассказал первый заместитель председателя Полтавской ОГА Дмитрий Лунин, им оказался пациент из Полтавы.

В Департаменте здравоохранения ОГА отметили, что после успешного выздоровления после COVID-19 организм человека приобретает иммунитет, который держится около 3-4 месяцев, после чего возможен рецидив.

"У человека остается генетическая память. При повторном заражении болезнь переносится легче", — говорится в сообщении департамента.

Согласно данным Минздрава, с начала пандемии в Полтавской области выявлено 2 345 подтвержденных случаев заражения. От осложнений скончались 42 человека.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Полтаве расширили количество отделений для приема пациентов с COVID-19. В общей сложности в городе стало больше на 60 "коронавирусных" коек.

Также сообщалось, что за минувшие дни диагноз COVID-19 поставили преподавателям и ученикам 11 учебных заведений Полтавы.

Кроме того, накануне повторный случай заражения выявили у народного депутата Яны Зинкевич из партии "Европейская солидарность".

Также о повторном случае COVID-19 сообщили медики из Ровенской области.

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