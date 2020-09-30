В Полтаве COVID-19 диагностировали в 11 учебных заведениях

В то время как Новых Санжарах подтвердили первый случай заражения коронавирусом, в Полтаве в одиннадцати учебных заведениях города диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19. Как передают Українські Новини, об этом сообщили в департаменте образования и науки Полтавской ОГА. Так, за последнее время случаи заражения зафиксировали в пяти школах Полтавы, а именно: Полтавская ОШ № 5 — заболел преподаватель. Полтавская ОШ № 7 — заболели два педагога. Полтавская ОШ № 19 — заразились два учителя. Полтавская ОШ № 29 — коронавирус выявили у ученика. Полтавская ОШ № 38 — заразился учитель. Кроме того, случаи инфицирования COVID-19 выявили у преподавателей гимназий № 13 и № 17. В Полтавской начальной школе № 44 коронавирусом заболел преподаватель, а в № 46 — сотрудник. В департаменте отметили, что за минувшие дни вспышки COVID-19 произошли в стенах Полтавского университета экономики и торговли, а также Полтавского колледжа нефти и газа. В этих учебных заведениях коронавирусом заразились сотрудники. Как сообщали Українські Новини, ранее в Кременчуге Полтавской области вспышку коронавируса зафиксировали в одной из школ города, где COVID-19 заболел преподаватель. Также сообщалось, что в Чутовском районе области из-за подтвержденного случая заражения на карантин закрыли учебное заведение.