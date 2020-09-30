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30 сентября 2020, среда, 11:40 548 Список
Общество 2020-09-30T13:15:03+03:00
Українські Новини
В Полтаве COVID-19 диагностировали в 11 учебных заведениях

В Полтаве COVID-19 диагностировали в 11 учебных заведениях

Константин Долгий
Полтавская область, Полтава, Covid-19, Пандемия коронавируса, Коронавирус в Полтавской области, Коронавирус в школе
Коронавирус в учебном заведении. Фото: Pixabay
Коронавирус в учебном заведении. Фото: Pixabay

В то время как Новых Санжарах подтвердили первый случай заражения коронавирусом, в Полтаве в одиннадцати учебных заведениях города диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19.

Как передают Українські Новини, об этом сообщили в департаменте образования и науки Полтавской ОГА.

Так, за последнее время случаи заражения зафиксировали в пяти школах Полтавы, а именно:

  • Полтавская ОШ № 5 — заболел преподаватель.
  • Полтавская ОШ № 7 — заболели два педагога.
  • Полтавская ОШ № 19 — заразились два учителя.
  • Полтавская ОШ № 29 — коронавирус выявили у ученика.
  • Полтавская ОШ № 38 — заразился учитель.

Кроме того, случаи инфицирования COVID-19 выявили у преподавателей гимназий № 13 и № 17. В Полтавской начальной школе № 44 коронавирусом заболел преподаватель, а в № 46 — сотрудник.

В департаменте отметили, что за минувшие дни вспышки COVID-19 произошли в стенах Полтавского университета экономики и торговли, а также Полтавского колледжа нефти и газа. В этих учебных заведениях коронавирусом заразились сотрудники.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Кременчуге Полтавской области вспышку коронавируса зафиксировали в одной из школ города, где COVID-19 заболел преподаватель.

Также сообщалось, что в Чутовском районе области из-за подтвержденного случая заражения на карантин закрыли учебное заведение.

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