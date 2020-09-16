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16 сентября 2020, среда, 08:43 1336
Медицина 2020-09-16T08:43:22+03:00
Українські Новини
В Украине зафиксирован случай повторного заражения коронавирусом, — СМИ

В Украине зафиксирован случай повторного заражения коронавирусом, — СМИ

Константин Долгий
Ровенская область, Covid-19, Пандемия коронавируса, Повторное заражение, Коронавирус в Ровенской области
Врач одевает маску. Фото: pexels
Врач одевает маску. Фото: pexels

В то время как американские ученые обнаружили способность коронавируса оказывать воздействие на головной мозг человека, в Ровенской области впервые подтвердили повторное заражение коронавирусом нового типа SARS-CoV-2.

Об этом во вторник, 16 сентября, сообщило издание Рівне Верічнє, ссылаясь на местных медиков, передают Українські Новини.

Случай повторного заражения был зафиксирован у жительницы Здолбуновского района, которая в июне 2020 года переболела коронавирусной инфекцией COVID-19. Это подтверждается результатами проведенных ПЦР-тестов.

В конце августа женщина была повторно госпитализирована в медицинское учреждение области, где результаты исследований показали у нее повторное заражение коронавирусом.

По словам медиков, которые занимались лечение женщины, во второй раз течение болезни оценивалось как средней степени сложности. К счастью, заболевшая смогла побороть инфекцию и сейчас является здоровой.

Согласно данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 15 сентября, в Ровенской области было подтверждено 10 635 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. От инфекции COVID-19, которая вызвана им, погибли 144 жителя области, еще 7 838 смогли побороть заболевание.

Как сообщали Українські Новини, о первом случае повторного заражения новым коронавирусом заявили ученые из Гонконга. Жертвой повторной атаки стал 33-летний мужчина, которому удалось излечиться от COVID-19 в апреле 2020 года.

Кроме того, благодаря исследованиям удалось выяснить, способен ли коронавирус оставаться жизнеспособным на замороженных продуктах.

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