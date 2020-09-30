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30 сентября 2020, среда, 18:25 102
Общество 2020-09-30T18:26:10+03:00
Українські Новини
Еще в двух больницах Полтавы станут принимать больных с COVID-19

Еще в двух больницах Полтавы станут принимать больных с COVID-19

Константин Долгий
Полтавская область, Полтава, Covid-19, Пандемия коронавируса, Коронавирус в Полтавской области
Больница. Фото:pixabay
Больница. Фото:pixabay

В то время как в Украине был зафиксирован новый рекорд по суточному приросту количества зараженных коронавирусом, в медучреждениях Полтавы развернули дополнительные койки для пациентов с COVID-19.

Об этом заявила руководитель Департамента здравоохранения Полтавского городского совета Виктория Лоза, пишет издание Kolo.news.

По ее словам, для нужд заболевших отведут терапевтическое отделение больницы № 5 и еще отделение больницы № 3. Благодаря этому полтавские медики смогут принять на 60 пациентов с коронавирусом больше.

"В областной инфекционной больнице места есть, но чтобы не было полной загрузки медучреждения, больных располагают и в других", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в больнице № 3 проходят лечение те заболевшие коронавирусом, которым необходимо хирургическое вмешательство. Кроме того, там будут располагать людей, которым в случае заражения негде остановиться.

Как сообщали Українські Новини, накануне в 11 учебных заведениях Полтавы подтвердили случаи заражения коронавирусом.

Также сообщалось, что в Украине заполнено более 50% коек, развернутых для заболевших коронавирусом.

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