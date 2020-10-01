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01 октября 2020, четверг, 10:54 152
Экономика 2020-10-01T11:45:02+03:00
Українські Новини
Рубль продолжает расти в цене. Курс российской нацвалюты на 1 октября

Рубль продолжает расти в цене. Курс российской нацвалюты на 1 октября

Анна Рудык
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Рубль. Фото: pixabay
Рубль. Фото: pixabay

В четверг, 1 октября, средний курс покупки рубля по сравнению с курсом в среду, 30 сентября, повысился на 3 копейки и составляет 3,31 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи рубля повысился на 2 копейки и составляет 3,80 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 1 октября:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,31 3,80
Максимальный 3,62 5,00
Минимальный 2,60 3,60

Как сообщали Українські Новини, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 30 сентября на 1,49 коп. до 28,4061 UAH/USD, курс покупки – понизился на 0,94 коп. до 28,2033 UAH/USD.

Также с 1 октября 2020 года монеты номиналом 25 копеек перестают быть платежным средством во время осуществления наличных расчетов.

Кроме того, остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) в сентябре сократился в 2,1 раза с 45,657 млрд гривен (на 1 сентября) до 21,275 млрд гривен (на 1 октября).

А в сентябре сальдо интервенций Национального банка на межбанке было отрицательным и составило 0,2 млрд долларов.

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