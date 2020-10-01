В сентябре НБУ больше продавал валюты, чем покупал

В то время как доходы населения сократились, в сентябре сальдо интервенций Национального банка на межбанке было отрицательным и составило 0,2 млрд долларов.

Об этом свидетельствуют данные НБУ, передают Українські Новини.

Увеличение спроса со стороны отдельных групп импортеров в сентябре и на фоне ухудшения аппетита инвесторов к активам развивающихся стран, привели к росту спроса на иностранную валюту.

"Это повлекло незначительное ослабление курса гривны к доллару. При таких условиях сальдо интервенций НБУ в сентябре было отрицательным и составило 0.2 млрд долларов", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в августе продолжалось постепенное восстановление экономической активности: падение индекса производства базовых отраслей звскдлмлочь до 1.6% г / г в первую очередь благодаря торговле и строительству.

Резко возросла оптовая торговля на фоне улучшения показателей экспорта.

Увеличение экспорта зерновых и перевозок строительных материалов обусловило замедление падения в транспорте.

Рост доходов населения, улучшение потребительских настроений и переориентация на внутренний туризм на фоне сохранения ограничений на зарубежные путешествия поддерживали розничную торговлю.

Спад в сельском хозяйстве замедлился за счет улучшения показателей животноводства.

Зато падение в промышленности углубилось на фоне сокращения производства в энергетике, все еще слабого инвестиционного спроса, ухудшения внешней конъюнктуры для химической продукции и исчерпания запасов семян подсолнечника, что привело к восстановлению спада в пищевой промышленности.

Как сообщали Українські Новини, в 2019 году Нацбанк купил на межбанковском валютном рынке 8 462,6 млн долларов, продал – 529,23 млн долларов.

В 1-м квартале 2020 года доходы населения увеличились на 7,3% по сравнению с 1-м кварталом 2019 года до 874,409 млрд гривен.

При этом расходы увеличились на 8,6% до 935,485 млрд гривен.

Ранее Верховная Рада увеличила с 1 сентября минимальную зарплату с 4,7 тыс. до 5 тыс. гривен.

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