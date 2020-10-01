Доллар после однодневного роста снова начал падать. Курс валют на 1 октября

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 30 сентября на 1,49 коп. до 28,4061 UAH/USD, курс покупки – понизился на 0,94 коп. до 28,2033 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 2,43 коп. до 32,8339 UAH/EUR, курс продажи повысился на 1,54 коп. до 33,3236 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 28,2033 28,4061 32,8339 33,3236 3,31 3,80 Максимальный 28,3200 28,5200 33,0000 33,6000 3,62 5,00 Минимальный 28,0500 28,3100 32,5000 33,0500 2,60 3,60

Как сообщали Українські Новини, с 1 октября 2020 года монеты номиналом 25 копеек перестают быть платежным средством во время осуществления наличных расчетов.

Тем временем в сентябре сальдо интервенций Национального банка на межбанке было отрицательным и составило 0,2 млрд долларов.

Также остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) в сентябре сократился в 2,1 раза с 45,657 млрд гривен (на 1 сентября) до 21,275 млрд гривен (на 1 октября).

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