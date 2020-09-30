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30 сентября 2020, среда, 11:22 8
Экономика 2020-09-30T11:23:58+03:00
Українські Новини
Рубль в обменниках после падения подорожал

Рубль в обменниках после падения подорожал

Анна Рудык
курс рубля, курс рубля к гривне, курс рубля в Киеве, курс рубля в Украине
Курс рубля. Фото: pixabay.com
Курс рубля. Фото: pixabay.com

В среду, 30 сентября, средний курс покупки рубля по сравнению с курсом во вторник, 29 сентября, снизился на 2 копейки и составляет 3,28 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи рубля повысился на 4 копейки и составляет 3,78 гривны за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 30 сентября:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,28 3,78
Максимальный 3,60 5,00
Минимальный 2,50 3,59

Как сообщали Українські Новини, в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 29 сентября на 4,58 коп. до 28,4235 UAH/USD, курс покупки – на 3,59 коп. до 28,2077 UAH/USD.

Тем временем курс гривны на межбанковском валютном рынке во вторник снизился на 3 коп. до 28,32 UAH/USD.

Также эксперты уверены, что значительного удешевления доллара ждать не приходится, а значит, пришло время его покупать.

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