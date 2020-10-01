С сегодняшнего дня из обращения изымают монеты в 25 копеек

С 1 октября 2020 года монеты номиналом 25 копеек перестают быть платежным средством во время осуществления наличных расчетов.

Эти монеты можно будет после 1 октября сдавать в банки и обменивать их на банкноты и монеты на протяжении еще трех лет.

Необходимость изъятия из обращения монет номиналом 25 копеек обуславливается также тем, что они не размениваются, поскольку Нацбанк уже два года выводит монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек.

Также Национальный банк будет активно выводить из обращения бумажные банкноты 1 и 2 гривны и монеты 1 гривна образца 1996 года, заменяя их на соответствующие оборотные монеты образца 2018 года.

Как сообщали Українські Новини, 3 июня Национальный банк Украины ввел в обращение монеты номиналом в 10 гривен. На реверсе монеты изображен портрет украинского гетмана Ивана Мазепы, на аверсе - в центре в обрамлении древнерусского орнамента размещен номинал монеты.

Также Национальный банк Украины ввел в обращение две памятные монеты, посвященные Выдубицкому Свято-Михайловскому монастырю. Монеты входят в серию "Духовные сокровища Украины".

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости