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04 сентября 2020, пятница, 18:01 1092
Силовые структуры 2020-09-04T19:00:48+03:00
Українські Новини
Неуплата налогов. ГБР вызывает исключенного из "Слуги народа" Гео Лероса на допрос

Неуплата налогов. ГБР вызывает исключенного из "Слуги народа" Гео Лероса на допрос

Валерия Драгомирова
Допрос, неуплата налогов, ГБР, Гео Лерос
Гео Лерос. Фото: Facebook/Geo Leros
Гео Лерос. Фото: Facebook/Geo Leros

Государственное бюро расследований (ГБР) вызывает депутата Верховной Рады Гео Лероса, которого исключили из "Слуги народа", на допрос в качестве свидетеля по делу о неуплате налогов 8 сентября.

Об этом Лерос написал на своей странице в социальной сети Facebook, прикрепив пост компании "Миллер", передают Українськi Новини.

"1 сентября я выступил с заявлением в Верховной Раде, как уже 3 сентября приходит повестка на допрос в ГБР", - написал Лерос на своей странице, прикрепив фото повестки о вызове на допрос.

Согласно сообщению компании "Миллер", Лероса вызывают в качестве свидетеля, по обстоятельствам уголовного производства по ч. 1 ст. 212 (умышленное уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса.

Указано, что уголовное производство открыто 25 августа.

Основанием стало постановление Печерского районного суда по жалобе представителя общественной организации "Совет ветеранов АТО", которая проанализировала декларацию Лероса и предположила, что депутат уклонялся от уплаты налогов.

"Представителем общественной организации оказался Одягайло Андрей Викторович - бывший начальник отделения СО Оболонского управления полиции, а с октября 2018 года наш коллега адвокат. Допрос назначен на 8 сентября 2020 года на 10:00. Адвокаты нашей компании будут сопровождать народного депутата во время допроса", - добавлено в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, 1 сентября фракция "Слуга народа" в Верховной Раде исключила депутата Лероса из фракции.

Ранее депутат Гео Лерос заявлял о поджоге неизвестными своего автомобиля.

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