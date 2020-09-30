Лерос заявляє, що у нього є записи розмов Комарницького і Тищенка про "кришування" Зеленським їх бізнесу

Депутат Верховної Ради Гео Лерос (позафракційний), якого нещодавно виключили з фракції "Слуга народу" , заявляє про наявність у нього записів розмов колишнього співголови фракції "Блок Леоніда Черновецького" у Київській міській раді Дениса Комарницького і депутата Ради від фракції "Слуга народу" Миколи Тищенка про "кришування" Зеленським їх бізнесу і про планування нападу на Лероса і ще одного парламентаря.

Про це він сказав під час виступу з трибуни Ради, передають Українські Новини.

"Днями чесний офіцер СБУ передав мені майже 6 годин запису розмови пана Комарницького, який дивиться за Києвом, де також фігурує в розмові Микола Тищенко. У цій розмові вони відверто розповідають про те, як Зеленський їх кришує, як кум Єрмака допомагає йому, а також, що важливо, вони обговорюють, як напасти на мене і ще одного депутата", - сказав він.

Лерос заявив, що буде публікувати відповідні записи розмов з 1 жовтня.

Також з трибуни він звернувся до Національної поліції, попросивши сприймати його виступ як офіційну заяву на злочини Комарницького, Тищенка, керівника Офісу Президента Єрмака.

Як повідомляли Українські Новини, депутат Ради Лерос заявив, що Ірина Венедіктова живе на президентській дачі в Пущі-Водиці.

Раніше Лерос, розповів, що Національне антикорупційне бюро затримало за хабар помічника депутата Олександра Юрченка (фракція "Слуга народу").

Також проти Лероса відкрито ще одну справу. Нардеп незаконно надбудував над своєю квартирою ще один поверх.

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