В Луганской области горит трава. Из-за сильного ветра огонь угрожает перекинуться на жилые дома

Возгорание сухой травы, камыша и лесной подстилки произошло в Станично-Луганском районе на площади 80 га, пока в Харьковской области полыхает лес.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передают Українськi Новини.

"2 сентября в ГосЧС поступила информация о возгорании сухой травы, камыша и лесной подстилки возле с. Болотенное Станично-Луганского района на площади около 80 га", - сказано в нем.

Отмечается, что ситуация осложняется сильным порывом ветра, что угрожает населенным пунктам с. Болотенное, с. Валуйское и пгт Станица Луганская.

Организовано оповещение местного населения с целью возможной эвакуации.

Личный состав Главного управления ГосЧС в Луганской области переведен на двухсменный режим несения службы.

К тушению пожаров привлечено 108 человек и 17 единиц техники, из них от ГосЧС - 47 человек и 12 единиц техники.

С целью оказания помощи в тушении пожаров в Луганской области дополнительно привлечено около 100 человек и 27 единиц техники из Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей.

Пожар в Луганской области. Фото: ГСЧС

Как сообщали Українськi Новини, полиция устанавливает причины возникновения пожара в Попаснянском районе Луганской области.

Кроме того, в том же района из-за пожара взорвался снаряд. Был травмирован спасатель, но его жизни ничто не угрожает.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости