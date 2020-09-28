В Луганской области второй день тушат лесной пожар

В то время, как в Донецкой области вспыхнул пожар в лесу под Краматорском, 27 сентября в ГосЧС поступила информация, что возле села Нижнетеплое Станично-Луганского района произошло возгорание лесного массива. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС.

Так, сообщается, что площадь пройденная огнем составляет около 20 га. В 22:05 пожар локализовали.

По состоянию на утро 28 сентября открытого огня не наблюдается, осуществляется тушение отдельных очагов тления кустарников и лесной подстилки.

К тушению привлечены 101 человек и 38 единиц техники, из них от ДСНС 33 человека личного состава и 10 единиц техники. На месте также работает оперативная группа ГУ ДСНС Украины в Луганской области.

Как сообщали Українські Новини, 2 сентября в результате чрезвычайной пожарной опасности на территории Луганской области было зафиксировано 24 возгорания сухой травы на площади около 1 200 га.

Также Луганской области в результате пожара погиб человек, еще двое получили ожоги.

Кроме того, 7 сентября пожар потушили.

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