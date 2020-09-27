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  • В Донецкой области вспыхнул масштабный лесной пожар. Причина возгорания не установлена
27 сентября 2020, воскресенье, 23:35 422
Происшествия 2020-09-28T00:15:01+03:00
Українські Новини
В Донецкой области вспыхнул масштабный лесной пожар. Причина возгорания не установлена

В Донецкой области вспыхнул масштабный лесной пожар. Причина возгорания не установлена

Елена Новикова
Пожар, Краматорск, Пожар в Донецкой области, пожар в лесу, Василевская Пустошь
Под Краматорском горит лес. Фото: facebook.com/pankov.kram
Под Краматорском горит лес. Фото: facebook.com/pankov.kram

В воскресенье, 27 сентября, в поселке Василевская Пустошь под Краматорском (Донецкая область) вспыхнул пожар в лесу, в то время, как ранее синоптики предупреждали о черзвычайной пожарной опасности во многих областях.

Об этом сообщил мэр Краматорска Андрей Панков на своей странице в Facebook 

"На Васильевский Пустоши горит лес. Крупный пожар начался под вечер. Причина пожара не установлена, но появляется все больше свидетельств того, что это могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем", - написал он.

По его словам, на месте работает 4 единицы спасательной техники из Краматорска и еще по одному расчету из Дружковки и Константиновки.

Сейчас решается вопрос о задействовании местных резервов.

Как сообщали Українські Новини, 8 сентября в Луганской области в Новоайдарском районе завершили тушение лесного пожара, который начался 2 сентября. Пожар длился почти шесть суток.

Ранее спасатели ГСЧС ликвидировали пожар в Двуречанском районе Харьковской области, из-за которого сгорели несколько десятков домов.

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