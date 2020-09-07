Пожар в Луганской области между селами Трехизбенка и Старый Айдар потушили

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) ликвидировала пожар вблизи населенных пунктов Трехизбенка и Старый Айдар Луганской области.

Об этом говорится в сообщении на странице ГосЧС в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Ликвидировано пожар в экосистемах вблизи населенных пунктов Трехизбенка, с. Старый Айдар", - сказано в нем.

Согласно сообщению, 4 сентября пожарные локализовали пожары 3 участков сухой травы и лесных насаждений в Новоайдарском районе (села Лобачево, Лопаскино и поселок городского типа Трехизбенка), которые возникли 2 сентября.

В 19:10 7 сентября работники службы ликвидировали пожар сухой травы и лесного массива между селами Старый Айдар и Лобачево, который возник 4 сентября.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский собрал совещание по пожарам, возникшим сегодня в Харьковской и Луганской областях, с представителями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и силовиками.

Также из-за пожара в Харьковской области 33 человека отселены и 22 дома уничтожено огнем.

В Луганской области в результате пожара погиб человек, еще двое получили ожоги.

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