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30 вересня 2020, середа, 19:29 9
Верховна Рада і партії 2020-09-30T21:00:02+03:00
Українські Новини
COVID-19 діагностували у "Слуги народу" Грищенко, - Гончаренко

COVID-19 діагностували у "Слуги народу" Грищенко, - Гончаренко

Константин Долгий
Верховна Рада, Тетяна Грищенко, Коронавірус, Коронавірус у депутатів
Тетяна Грищенко. Фото: Грищенко Тетяна / Facebook
Тетяна Грищенко. Фото: Грищенко Тетяна / Facebook

Тоді як Верховна Рада йде на карантин через спалах коронавірусу серед народних депутатів, у чергового члена парламентської фракції "Слуга народу" виявили COVID-19.

Про це у своєму Telegram-акаунті повідомив нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, передають Українські Новини.

За інформацією Гончаренко, коронавірусом нового типу SARS-CoV-2 заразилася народний депутат Тетяна Грищенко.

"Тетяна Грищенко (Слуга народу) захворіла COVID-19 ", - написав він.

Як повідомляли Українські Новини, за останні декілька днів серед народних депутатів було виявлено випадки зараження коронавірусів. Зокрема, COVID-19 виявлено у п'ятого президента України Петра Порошенка.

Також позитивний результат на COVID-19 показав тест, зроблений нардепом від "Слуги народу" і ексборцем Жаном Беленюком.

Коронавірусом заразилася і лідер парламентської фракції «Голос» Кіра Руди, тест на COVID-19 якої показав позитивний результат напередодні.

 

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