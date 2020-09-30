COVID-19 діагностували у "Слуги народу" Грищенко, - Гончаренко

Тоді як Верховна Рада йде на карантин через спалах коронавірусу серед народних депутатів, у чергового члена парламентської фракції "Слуга народу" виявили COVID-19. Про це у своєму Telegram-акаунті повідомив нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, передають Українські Новини. За інформацією Гончаренко, коронавірусом нового типу SARS-CoV-2 заразилася народний депутат Тетяна Грищенко. "Тетяна Грищенко (Слуга народу) захворіла COVID-19 ", - написав він. Як повідомляли Українські Новини, за останні декілька днів серед народних депутатів було виявлено випадки зараження коронавірусів. Зокрема, COVID-19 виявлено у п'ятого президента України Петра Порошенка. Також позитивний результат на COVID-19 показав тест, зроблений нардепом від "Слуги народу" і ексборцем Жаном Беленюком. Коронавірусом заразилася і лідер парламентської фракції «Голос» Кіра Руди, тест на COVID-19 якої показав позитивний результат напередодні.