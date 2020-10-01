Гривна ослабла. Курс нацвалюты на сегодня

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 1 октября, на 1,16 коп. до 28,3105 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 30 сентября, на 0,73 коп. до 28,2989 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 36,3719 1 доллар США 28,3105 1 швейцарский франк 30,6972 10 иен 2,6786 10 российских рублей 3,6178 1 евро 33,1643

Как сообщали Українські Новини, 30 сентября курс продажи наличного доллара в обменниках киевских банков повысился по сравнению с 29 сентября на 4,58 коп. до 28,4235 UAH/USD, курс покупки – на 3,59 коп. до 28,2077 UAH/USD.

Ранее сообщалось о том, что курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения во вторник на 3 коп., в среду укрепился на 3 коп. до 28,29 UAH/USD.

Также эксперт прогнозирует, что в ближайшее время гривна будет удерживаться в диапазоне 28,2-28,3 UAH/USD.

Кроме того, в НБУ заявляют, что с началом продаж нового урожая зерновых гривна может вернуться к укреплению.

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