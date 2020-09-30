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30 сентября 2020, среда, 17:05 839
Финансы 2020-09-30T18:00:02+03:00
Українські Новини
Доллар растет в цене. Официальный курс валют на четверг

Доллар растет в цене. Официальный курс валют на четверг

Елена Новикова
Курс гривны, Курс валют, Официальный курс, Курс НБУ, курс доллара, Курс евро, Курс доллара к гривне, курс гривны к доллару
Официальный курс гривны
Официальный курс гривны

В то время, как курс доллара в Украине может подскочить до 28,5 UAH/USD, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 1 октября, на 1,16 коп. до 28,3105 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 30 сентября, на 0,73 коп. до 28,2989 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 36,3719
1 доллар США 28,3105
1 швейцарский франк 30,6972
10 иен 2,6786
10 российских рублей 3,6178
1 евро 33,1643

Как сообщали Українські Новини, в среду, 30 сентября, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился по сравнению с 29 сентября на 4,58 коп. до 28,4235 UAH/USD, курс покупки – на 3,59 коп. до 28,2077 UAH/USD.

Также Национальный банк Украины ожидает укрепления гривны с началом продаж нового урожая зерновых.

Ранее сообщалось о том, то эксперты уверены, что значительного удешевления доллара украинцам ждать не стоит.

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