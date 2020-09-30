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30 сентября 2020, среда, 18:05 30
Финансы 2020-09-30T18:05:15+03:00
Українські Новини
После снижения гривна на межбанке укрепилась

После снижения гривна на межбанке укрепилась

Елена Новикова
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Курс гривны на межбанке 30 сентября
Курс гривны на межбанке 30 сентября

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения во вторник на 3 коп., в среду укрепился на 3 коп. до 28,29 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 28,31-28,33 UAH/USD, затем котировки снизились до 28,30-28,32 UAH/USD, после чего установились на уровне 28,28-28,30 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 19,16% с 23,74 UAH/USD до 28,29 UAH/USD.

В 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 1 октября, на 1,16 коп. до 28,3105 UAH/USD.

Ранее сообщалось о том, что в среду, 30 сентября, курс продажи наличного доллара в обменниках Киева повысился по сравнению с 29 сентября на 4,58 коп. до 28,4235 UAH/USD, курс покупки – на 3,59 коп. до 28,2077 UAH/USD.

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