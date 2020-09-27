Курс доллара в Украине может подскочить до 28,5 UAH/USD: эксперт назвал причины

И пока украинцам не рекомендуют вкладывать все сбережения в евро или доллары, руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин прогнозирует, что гривна удержится в диапазоне 28,2-28,3 гривны за доллар в ближайшее время.

Об этом он рассказал "Сегодня".



"Спрос на валюту остается повышенным как со стороны нерезидентов, так и со стороны импортеров. Главным маркетмейкером остается Нацбанк, который пытается удержать курс от падения до 28,25-28,27 гривны за доллар. В противном случае торговый диапазон может спуститься в ближнюю зону 28,5 гривны за доллар. Если экспортеры в ближайшее время получат возмещение НДС, курс может перейти к уровню 28,5 гривны за доллар, так как предложение валюты резко снизится", – констатировал аналитик.



Негативным фактором для гривни также остается рост числа заболевших коронавирусом в стране.



"Вероятно, в ближайшей перспективе гривня удержится в диапазоне 28,2-28,3 гривни за доллар", – считает Шевчишин.



Как сообщали Українські Новини, Нацбанк снова повысил официальный курс гривны на понедельник.



Тем временем пятую неделю подряд доллар в обменниках продолжает плавно расти.

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