Доллар после падения подскочил. Курс валют на 30 сентября

В среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 29 сентября на 4,58 коп. до 28,4235 UAH/USD, курс покупки – на 3,59 коп. до 28,2077 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 13,99 коп. до 32,7906 UAH/EUR, курс продажи повысился на 18,62 коп. до 33,3010 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 28,2077 28,4235 32,7906 33,3010 3,24 3,79 Максимальный 28,3200 28,6000 33,0500 33,5500 3,60 5,00 Минимальный 28,0500 28,3500 32,4500 33,0500 2,50 3,59

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке во вторник снизился на 3 коп. до 28,32 UAH/USD.

Также эксперты уверены, что значительного удешевления доллара ждать не приходится, а значит, пришло время его покупать.

Тем временем Нацбанк ожидает укрепления гривны с началом продаж нового урожая зерновых. Нацбанк продолжает выходить на рынок, если колебания курса происходят в одну или другую сторону. С начала сентября НБУ продал 175 млн долларов для сглаживания колебаний.

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