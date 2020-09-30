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30 сентября 2020, среда, 15:33 2198
Кабмин 2020-09-30T17:00:03+03:00
Українські Новини
Кабмин рекомендует перенести три рабочих дня в 2021

Кабмин рекомендует перенести три рабочих дня в 2021

Елена Новикова
Кабмин, Выходные, Выходные в августе, выходные в октябре, Выходные в 2021, Выходные в январе
Календарь. Фото: pixabay
Календарь. Фото: pixabay

Кабинет Министров рекомендует перенести 3 рабочих дня в 2021 для рационального использования рабочего времени и празднования Рождества, Дня независимости и Дня защитника Украины, в то время, как в октябре 2020 года украинцев ждет дополнительный день отдыха.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, передают Українські Новини.

Рабочий день пятницы, 8 января, рекомендуется перенести на субботу, 16 января (7 января - Рождество); рабочий день понедельника, 23 августа - на субботу, 28 августа (24 августа - День независимости); пятницы, 15 октября, - на субботу, 23 октября (14 октября - День защитника Украины).

Такие рекомендации касаются предприятий, учреждений и организаций, для работников которых установлена 5-дневная рабочая неделя с 2 выходными днями (суббота и воскресенье), за исключением органов Пенсионного фонда, акционерного общества "Укрпочта", Государственной казначейской службы и банковских учреждений.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин хочет назначить 29-летнюю Анну Коваленко черниговским губернатором.

Ранее Кабинет Министров запретил иностранцам въезд в Украину без страховки.

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