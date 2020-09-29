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29 сентября 2020, вторник, 13:49 160
Кабмин 2020-09-29T13:50:08+03:00
Українські Новини
Кабмин изменил процедуру въезда в Украину иностранцев на время пандемии

Кабмин изменил процедуру въезда в Украину иностранцев на время пандемии

Надежда Комендантова
Кабмин, Иностранцы, Страховка, Правила въезда, Въезд иностранцев
Граница. Фото: УП
Граница. Фото: УП

В то время, как запрет на въезд иностранцев в Украину больше не действует, Кабинет Министров запретил иностранцам въезд в Украину без страховки, за исключением иностранцев, которые постоянно проживают в Украине, беженцев и дипломатов, а также военнослужащих НАТО.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы, передают Українськi Новини.

28 сентября правительство определило, что, среди прочего, на период действия карантина запрещается пересечение государственной границы иностранцами и лицами без гражданства без наличия полиса (свидетельства, сертификата) страхования, выданного страховой компанией, зарегистрированной в Украине, или иностранной страховой компанией, которая имеет представительство на территории Украины или договорные отношения со страховой компанией - партнером на территории Украины (ассистанс), и покрывающего расходы, связанные с лечением COVID-19, обсервацией, и действующего на срок пребывания в Украине.

Не подпадают под это требование иностранцы, лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины, и лица, признанные беженцами, или лица, которые нуждаются в дополнительной защите, работники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и члены их семей, военнослужащие (подразделений) вооруженных сил государств - членов НАТО и государств - участников программы НАТО "Партнерство ради мира", которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных сил.

Кроме того, без наличия полиса (свидетельства, сертификата) страхования иностранцам и лицам без гражданства запрещается пересечение контрольных пунктов въезда на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и Севастополь и выезда с них.

Также определено, что самоизоляции подлежат лица, которые пересекают государственную границу и прибыли из государства или являются гражданами (подданными) государств с широким распространением COVID-19.

Эта норма не распространяется на следующие категории:

- не старше 12 лет;

- прибывающих в Украину с целью обучения в учреждениях высшего образования;

- являющихся гражданами (подданными) государств с широким распространением COVID-19 и не пребывали на территории таких государств в течение последних 14 дней или направляются по территории Украины транзитом и имеют документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток;

- работников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей;

- водителей и членов экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членов экипажей воздушных и морских, речных судов, членов поездных и локомотивных бригад;

- инструкторов вооруженных сил государств - членов НАТО и государств - участников программы НАТО "Партнерство ради мира", которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных сил;

- деятелей культуры по приглашению учреждения культуры вместе с одним лицом, сопровождающим каждого из них;

- лиц, осуществляющих перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации;

- имеющих отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции, который проведен не более чем за 48 часов до пересечения границы.

Как сообщали Українські Новини, в Украине до ноября продлили карантин

Ранее Кабмин закрыл на месяц границы для иностранцев из-за всплеска коронавируса. 

 

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