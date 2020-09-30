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Круглый стол: "Механизмы ликвидации и реорганизации районных советов"

30 сентября 2020, среда, 09:57 833
Кабмин 2020-09-30T11:00:02+03:00
Українські Новини
Сегодня Кабмин проведет заседание

Сегодня Кабмин проведет заседание

Анна Рудык
Кабмин, Кабинет Министров, Заседание Кабмина, Денис Шмыгаль
Кабмин. Фото: menr.gov.ua
Кабмин. Фото: menr.gov.ua

Кабинет Министров проведет заседание в среду, 30 сентября. Об этом говорится сообщении пресс-службы правительства, передают Українськi Новини.

Заседание начнется в 13:30 и пройдет под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Для СМИ заседание будет проходить в режиме видеотрансляции.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров запретил иностранцам въезд в Украину без страховки, за исключением иностранцев, которые постоянно проживают в Украине, беженцев и дипломатов, а также военнослужащих НАТО. 28 сентября правительство определило, что, среди прочего, на период действия карантина запрещается пересечение государственной границы иностранцами и лицами без гражданства без наличия полиса (свидетельства, сертификата) страхования, выданного страховой компанией, зарегистрированной в Украине, или иностранной страховой компанией, которая имеет представительство на территории Украины или договорные отношения со страховой компанией - партнером на территории Украины (ассистанс), и покрывающего расходы, связанные с лечением COVID-19, обсервацией, и действующего на срок пребывания в Украине.

Также Кабмин хочет назначить 29-летнюю Анну Коваленко черниговским губернатором.

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Сегодня Кабмин проведет заседание
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