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30 сентября 2020, среда, 14:46 147
Политика 2020-09-30T14:46:17+03:00
Українські Новини
Нацполиция отказалась допросить Байдена по делу Шокина

Нацполиция отказалась допросить Байдена по делу Шокина

Ольга Фандорина
Виктор Шокин, Джо Байден, Допрос, Дело Байдена и Шокина

Национальная полиция отказалась отправить в США международное поручение о допросе бывшего вице-президента США Джо Байдена по делу о вмешательстве в деятельность Виктора Шокина на должности генерального прокурора.

Об этом Українським Новинам сообщил адвокат Шокина Александр Телешецкий.

"Они (полиция) отказали в удовлетворении ходатайства и отметили те самые факты, о том что не видят состава преступления и необходимости удовлетворять ходатайство", - сказал адвокат.

Он добавил, что за все время расследования дела было проведено всего два следственных действия: обзор интернет-ресурсов о высказываниях Байдена в адрес Шокина и допрос самого Шокина как потерпевшего.

Адвокат добавил, что следствие сделало вывод, что сведения, отмеченные в протоколе допроса Шокина, не соответствуют действительности.

Защита Шокина надеется, что суд примет их сторону и отменит постановление о закрытии дела.

Как сообщали Українськi Новини, Государственное бюро расследований направило в полицию уголовное производство относительно возможного вмешательства бывшего вице-президента США Джо Байдена в работу экс-генпрокурора Виктора Шокина. Ранее Госбюро расследований открыло уголовное производство относительно возможного вмешательства бывшего вице-президента США Джо Байдена в работу экс-генпрокурора Виктора Шокина. При этом в фабуле дела имя Байдена не называется.

После этого Нацполиция вернула в ГБР заявление Шокина о вмешательстве в его работу экс-вице-президента США Байдена.

В 2019 году Кассационная административная палата Верховного Суда отказала бывшему генпрокурору Виктору Шокину в восстановлении его в должности генпрокурора.

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