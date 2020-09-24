Полиция закрыла дело о возможном вмешательстве Байдена в деятельность Шокина

Полиция закрыла уголовное производство о возможном вмешательстве экс-вице-президента США Джо Байдена в деятельность бывшего генерального прокурора Виктора Шокина. Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах. "Дело закрыли", - сказал он. По словам собеседника агентства, дело было закрыто после допроса Шокина и после того, как экс-генпрокурор подал ходатайство о допросе по делу непосредственно Байдена и других бывших высокопоставленных чиновников США. Собеседник не исключил, что дело закрыли в связи с таким ходатайством. Кроме допроса Шокина больше никаких следственных действий по делу не проводилось. Как сообщали Українськi Новини, Государственное бюро расследований направило в полицию уголовное производство относительно возможного вмешательства бывшего вице-президента США Джо Байдена в работу экс-генпрокурора Виктора Шокина. Шокин просит Нацполицию допросить по его делу Байдена, Порошенко и других чиновников. Виктор Шокин был допрошен в рамках данного дела 21 сентября.