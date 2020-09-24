Полиция закрыла дело о возможном вмешательстве Байдена в деятельность Шокина

Полиция закрыла уголовное производство о возможном вмешательстве экс-вице-президента США Джо Байдена в деятельность бывшего генерального прокурора Виктора Шокина.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Дело закрыли", - сказал он.

По словам собеседника агентства, дело было закрыто после допроса Шокина и после того, как экс-генпрокурор подал ходатайство о допросе по делу непосредственно Байдена и других бывших высокопоставленных чиновников США.

Собеседник не исключил, что дело закрыли в связи с таким ходатайством.

Кроме допроса Шокина больше никаких следственных действий по делу не проводилось.

Как сообщали Українськi Новини, Государственное бюро расследований направило в полицию уголовное производство относительно возможного вмешательства бывшего вице-президента США Джо Байдена в работу экс-генпрокурора Виктора Шокина.

Шокин просит Нацполицию допросить по его делу Байдена, Порошенко и других чиновников.

Виктор Шокин был допрошен в рамках данного дела 21 сентября.

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