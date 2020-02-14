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14 февраля 2020, пятница, 13:00 203
Силовые структуры 2020-02-14T13:00:52+02:00
Українські Новини
Нацполиция вернула в ГБР заявление Шокина на Байдена

Нацполиция вернула в ГБР заявление Шокина на Байдена

Надежда Комендантова
Виктор Шокин, Дело Байдена и Шокина, Нацполиция, ГБР, Джо Байден
Джо Байден Шокин Фото: Новое Время
Джо Байден Шокин Фото: Новое Время

Национальная полиция вернула в Государственное бюро расследований (ГБР) заявление бывшего генерального прокурора Виктора Шокина о фактах вмешательства в его работу экс-вице-президента США Джозефа Байдена.

Об этом говорится в ответе Нацполиции на запрос Українсьбких Новин.

Заявление Шокина поступило от ГБР 7 февраля.

При этом Нацполиция отказалась открывать уголовное производство по его заявлению, сославшись на то, что такие дела расследует не полиция, а ГБР.

"Указанное заявление направлено в ГБР для рассмотрения и принятия соответствующих решений, в связи с чем следователи ГСУ Нацполиции данные в ЕРДР не вносили", - сказано в ответе.

Как сообщали Українськi Новини, Печерский районный суд обязал Госбюро расследований открыть уголовное производство по факту вмешательства бывшего вице-президента США Джо Байдена в работу экс-генпрокурора Виктора Шокина. ГБР передало заявление Шокина в Нацполицию.

Ранее Виктор Шокин не исключил, что его отравили ртутью в Украине.

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