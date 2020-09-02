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02 сентября 2020, среда, 19:25 529
Судебная власть 2020-09-02T19:35:52+03:00
Українські Новини
ГБР передало в полицию дело о возможном вмешательстве Байдена в деятельность Шокина

ГБР передало в полицию дело о возможном вмешательстве Байдена в деятельность Шокина

Анна Рудык
Виктор Шокин, Джо Байден, ГБР, Офис Генпрокурора
Виктор Шокин
Виктор Шокин

Государственное бюро расследований (ГБР) направило в полицию уголовное производство относительно возможного вмешательства бывшего вице-президента США Джо Байдена в работу экс-генпрокурора Виктора Шокина. 

Об этом Українським Новинам сообщили в Офисе генпрокурора.

"Следствие в указанном уголовном производстве осуществляется подразделением Печерского управления полиции", - сказали в ведомстве.

Материалы дела также находятся в управлении полиции.

На данный момент в Офисе генпрокурора не видят оснований для проведения по факту передачи дела в полицию служебного расследования.

Как сообщали Українськi Новини, Национальное антикоррупционное бюро отказалось сообщить информацию по делу о возможном вмешательстве бывшего вице-президента США Джо Байдена в деятельность экс-генпрокурора Виктора Шокина.

Ранее Госбюро расследований открыло уголовное производство по факту возможного вмешательства бывшего вице-президента США Джо Байдена в работу экс-генпрокурора Виктора Шокина.

Тем временем Шокин считает, что Байден использовал НАБУ в своих целях

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