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30 вересня 2020, середа, 14:46 7
Політика 2020-09-30T15:15:01+03:00
Українські Новини
Нацполіція відмовилася допитати Байдена у справі Шокіна

Нацполіція відмовилася допитати Байдена у справі Шокіна

Ольга Фандорина
Джо Байден, Джозеф Байден, Допит, Віктор Шокін, Справа Байдена
Джозеф Байден
Джозеф Байден

У справі про втручання в діяльність Віктора Шокіна на посаді генерального прокурора Національна поліція відмовилася відправити у США міжнародне доручення про допит колишнього віцепрезидента США Джо Байдена.

Про це Українським Новинам повідомив адвокат Шокіна Олександр Телешецкій.

"Вони (поліція) відмовили в задоволенні клопотання і відзначили ті самі факти, про те що не бачать складу злочину і необхідності задовольняти клопотання", - сказав адвокат.

Він додав, що за весь час розслідування справи було проведено всього дві слідчих дії: огляд інтернет-ресурсів про висловлювання Байдена на адресу Шокіна і допит самого Шокіна як потерпілого.

Адвокат додав, що слідство зробило висновок, що відомства, зазначені в протоколі допиту Шокіна, не відповідають дійсності.

Захист Шокіна сподівається, що суд прийме їх бік і скасує постанову про закриття справи.

Як повідомляли Українські Новини, Державне бюро розслідувань направило в поліцію кримінальне провадження щодо можливого втручання колишнього віцепрезидента США Джо Байдена в роботу ексгенпрокурора Віктора Шокіна.

Раніше Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо можливого втручання колишнього віцепрезидента США Джо Байдена в роботу ексгенпрокурора Віктора Шокіна. При цьому в фабулі справи ім'я Байдена не називається.

Також Касаційна адміністративна палата Верховного суду відмовила колишньому генпрокурору Віктору Шокіну у відновленні його на посаді генпрокурора.

Пізніше, у вересні 2020 року, поліція закрила кримінальне провадження про можливе втручання в діяльність Шокіна ексвіцепрезидентом США Джо Байденом.

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