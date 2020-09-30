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30 сентября 2020, среда, 10:33 47
Общество 2020-09-30T11:00:02+03:00
Українські Новини
Спасатели предупредили о "желтом" уровне опасности в Киеве

Спасатели предупредили о "желтом" уровне опасности в Киеве

Ольга Фандорина
Погода, Дождь, ГосЧС, Желтый уровень опасности
Прогноз погоды в Украине Фото: pixabay
Прогноз погоды в Украине Фото: pixabay

Спасатели ГосЧС с оглядкой на сообщения синоптиков предупредили жителей Киева о значительном дожде. Осадки начнутся в столице в ближайшие часы.

Об этом в среду, 30 сентября, информирует пресс-служба ГСЧС.

"В ближайшие 3 часа днем 30 сентября дождь достигнет критерия значительный (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

По данным Укргидрометцентра, сегодня днем в столице столбики термометров покажут от 14 до 16 градусов тепла.

Как сообщали Українські Новини, 30 сентября, по данным синоптиков в Киеве облачно, дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +14…+16 градусов.

Тем временем синоптики прогнозируют морозы в октябре и снег с "бабьим летом" в ноябре.

В Украину пришел  холодный дождевой циклон, который резко снизил температуру воздуха в стране.

Украинский гидрометеорологический центр прогнозирует среднемесячную температуру +7...+12 градусов в октябре.

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