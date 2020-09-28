Осеннее тепло: синоптик рассказала, с какой погоды начнется неделя в Украине

После резкого похолодания с грозами с градом, начало недели в Украине снова напомнит о лете, которое прошло. Синоптики прогнозируют солнечную погоду без осадков и сильного ветра.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее словам, в понедельник все пойдут на работу в хорошем настроении. "Будет перерыв в дождях. В большинстве областей снова сухо, преимущественно солнечно", - сообщила она.

На западе и в центральных областях, по словам Диденко, будет прохладнее - до +15 +19.

Тем временем, более подробный прогноз дали синоптики погодного ресурса Метеопрог. В понедельник на большей части территории Украины облачно с прояснениями, без осадков. И только в западных областях днем ожидаются дожди.

Ветер юго-восточный 7-12 м/с.

Прогноз погоды на 28 сентября:

В центральных областях

Облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью +10...+13 °С, днем +19...+23 °С.

На западе страны

Облачно, дождь. Температура воздуха ночью +6...+8 °С, днем +18...+20 °С.

В северных областях

Облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью +10...+12 °С, днем +19...+22 °С.

На востоке страны

Облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +22...+24 °С.

В южных областях

Облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью +12...+16 °С, днем +23...+26 °С.

В Киеве облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью +10...+12 °С, днем +19...+21 °С.

Солнце взойдет в 6:53, а зайдет в 18:43. Долгота дня составит 11 ч 50 мин.

Погода в Киеве на 2 недели от Метеопрога.

Напомним, уже в октябре пойдет снег и ударят морозы: синоптики дали прогноз до конца осени.

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