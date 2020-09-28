Осеннее тепло: синоптик рассказала, с какой погоды начнется неделя в Украине

После резкого похолодания с грозами с градом, начало недели в Украине снова напомнит о лете, которое прошло. Синоптики прогнозируют солнечную погоду без осадков и сильного ветра. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook. По ее словам, в понедельник все пойдут на работу в хорошем настроении. "Будет перерыв в дождях. В большинстве областей снова сухо, преимущественно солнечно", - сообщила она. На западе и в центральных областях, по словам Диденко, будет прохладнее - до +15 +19. Тем временем, более подробный прогноз дали синоптики погодного ресурса Метеопрог. В понедельник на большей части территории Украины облачно с прояснениями, без осадков. И только в западных областях днем ожидаются дожди. Ветер юго-восточный 7-12 м\/с. Прогноз погоды на 28 сентября: В центральных областях Облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью +10...+13 °С, днем +19...+23 °С. На западе страны Облачно, дождь. Температура воздуха ночью +6...+8 °С, днем +18...+20 °С. В северных областях Облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью +10...+12 °С, днем +19...+22 °С. На востоке страны Облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +22...+24 °С. В южных областях Облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью +12...+16 °С, днем +23...+26 °С. В Киеве облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью +10...+12 °С, днем +19...+21 °С. Солнце взойдет в 6:53, а зайдет в 18:43. Долгота дня составит 11 ч 50 мин. Погода в Киеве на 2 недели от Метеопрога. Напомним, уже в октябре пойдет снег и ударят морозы: синоптики дали прогноз до конца осени.