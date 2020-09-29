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  • В Украину идет циклон и резкое похолодание. Синоптик предупредила о смене погоды и магнитных бурях
29 сентября 2020, вторник, 00:00 16 Карта
Жизнь 2020-09-29T00:00:01+03:00
Українські Новини
В Украину идет циклон и резкое похолодание. Синоптик предупредила о смене погоды и магнитных бурях

В Украину идет циклон и резкое похолодание. Синоптик предупредила о смене погоды и магнитных бурях

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз, погода в Киеве, погода в Украине, Наталка Диденко, Погода на завтра
Атмосферный фронт. Фото: facebook.com/tala.didenko
Атмосферный фронт. Фото: facebook.com/tala.didenko

После теплого сухого начала рабочей недели уже во вторник погода резко изменится. Придут циклон с грозами и сильными ливнями. Также ощутимо похолодает.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее словам, циклон по имени Зора из Австрии и Венгрии расходится придет в Украину.


"29-го сентября на Западе, в Винницкой области, в Одесской области возможны сильные ливни, грозы. Осадки дотянут, но в меньшей степени, в большинстве центральных областей, южной части, кроме Запорожья и Крыма", - сообщила она.

На остальной территории Украины существенных осадков не предвидится. Ветер будет восточный и юго-восточный, порывистый. Температура воздуха в течение дня составит + 18 + 23 градуса, на юге + 24 + 28 градусов.

В Киеве во вторник без существенных осадков, еще достаточно тепло, +20 градусов.

"А вот на Веры, Надежды, Любови и Софии ощутимо похолодает", - предупредила синоптик.

Кроме того, начиная с выходных и до 29-30 сентября на Землю влияют магнитные бури. "Поэтому на всякий случай все же лягут в уютное "дно" те, кто испытывает ярко изменения даже в погоде, у кого есть явные проблемы с сердечно-сосудистой системой", - советует Диденко.

Напомним, уже в октябре ожидается снег и морозы: синоптики дали прогноз до конца осени.

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