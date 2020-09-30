подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
ONLINE
30.09.20 9:00 Пресс-конференция: "Общественно-политические ориентации населения Харьковской области и города Харькова"

30 сентября 2020, среда, 08:30 41 Карта
Общество 2020-09-30T08:31:58+03:00
Українські Новини
Сильные дожди и штормовой ветер атакуют Украину. Синоптики предупредили об опасной погоде

Сильные дожди и штормовой ветер атакуют Украину. Синоптики предупредили об опасной погоде

Анна Рудык
Непогода, погода в Киеве, погода в Украине, погода в Карпатах, Штормовой ветер
Ветер. Фото: Gismeteo
Ветер. Фото: Gismeteo

Сегодня, 30 сентября и в первые дни октября в Украине местами ожидаются сильные дожди, а также штормовые порывы ветра. Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра, передают Українські Новини.

Так, сообщается, что 30 сентября и 1 октября в Карпатах и Прикарпатье ожидаются сильные дожди II уровня опасности.

"30 сентября и 1 октября в Карпатах и Прикарпатье сильные дожди (II уровень опасности, оранжевый). 30 сентября в западных, центральных, Киевской, Херсонской, Запорожской областях значительные дожди, в южной части местами грозы", - говорится в сообщении.

Также 30 сентября в Украине, кроме запада и юго-запада, 1-2 октября в восточных и северо-восточных областях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Карта Укргидрометцентра на 30 сентябряяКарта Укргидрометцентра на 30 сентябряя

Как сообщали Українські Новини, 30 сентября, по данным синоптиков в Киеве облачно, дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +14…+16 градусов.

Тем временем синоптики прогнозируют морозы в октябре и снег с "бабьим летом" в ноябре.

Больше новостей о: Непогода погода в Киеве погода в Украине погода в Карпатах Штормовой ветер

На западе Украины людей предупредили о селевых пот...
Штормовой ветер, дожди и резкое похолодание: на Ве...
Климат Украины меняется быстрее глобального, стрем...
В последний день сентября ворвется похолодание и ш...
Фокин не видит никакого подтверждения того, что на Донбассе ведется война между Россией и Украиной
Порошенко заболел коронавирусом
Новости
За выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА по футболу, киевское Динамо заработало €32 млн 08:59
Фокин должен уйти из ТКГ, – Ермак 08:54
Сильные дожди и штормовой ветер атакуют Украину. Синоптики предупредили об опасной погоде 08:30 Карта
Сегодня 203-й день карантина: какие ограничения действуют в регионах 08:24
В США состоялись дебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом 08:01
больше новостей
Пора покупать доллары. Почему надо избавляться от депозитов в гривне 05:30
Виктория СТрахова. Фото: facebook.com/victoria.strakhova
Советницу главы Офиса президента до крови искусала свора диких собак на Трухановом острове 16:03
Украинцы получают фейковые постановления о штрафах. Как отличить липовое "письмо счастья" от настоящего 05:30
В Херсонской области хотят создать региональную игорную зону, — губернатор Гусев 16:13
Курс доллара упал. Почем продают валюту в обменниках во вторник 10:23
больше новостей
В Херсонской области хотят создать региональную игорную зону, — губернатор Гусев 16:13
Список кандидатов в мэры Львова пополнился "слугой народа" и нардепом 16:49
Суд над тещей Сергея Притулы
Теща Сергея Притулы, которая на машине сбила маму с ребенком, пришла в суд 12:01
Виктория СТрахова. Фото: facebook.com/victoria.strakhova
Советницу главы Офиса президента до крови искусала свора диких собак на Трухановом острове 16:03
Кабмин хочет назначить 29-летнюю Анну Коваленко черниговским губернатором 18:52
больше новостей
Экс-борец и депутат Жан Беленюк заболел коронавирусом
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok