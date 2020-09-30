Сильные дожди и штормовой ветер атакуют Украину. Синоптики предупредили об опасной погоде

Сегодня, 30 сентября и в первые дни октября в Украине местами ожидаются сильные дожди, а также штормовые порывы ветра. Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра, передают Українські Новини.

Так, сообщается, что 30 сентября и 1 октября в Карпатах и Прикарпатье ожидаются сильные дожди II уровня опасности.

"30 сентября и 1 октября в Карпатах и Прикарпатье сильные дожди (II уровень опасности, оранжевый). 30 сентября в западных, центральных, Киевской, Херсонской, Запорожской областях значительные дожди, в южной части местами грозы", - говорится в сообщении.

Также 30 сентября в Украине, кроме запада и юго-запада, 1-2 октября в восточных и северо-восточных областях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Карта Укргидрометцентра на 30 сентябряя

Как сообщали Українські Новини, 30 сентября, по данным синоптиков в Киеве облачно, дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +14…+16 градусов.

Тем временем синоптики прогнозируют морозы в октябре и снег с "бабьим летом" в ноябре.

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