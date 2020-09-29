В последний день сентября ворвется похолодание и штормовой ветер. Прогноз погоды на среду

30 сентября в Киеве облачно, дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +14…+16 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно, значительный дождь, в Тернопольской и Черновицкой областях ночью, в Ивано-Франковской области на протяжении суток сильный дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…+14 градусов, днем +10…+17 градусов.

В Карпатах сильный дождь, температура ночью +3…+8 градусов, днем +3…+8 градусов.

В Моршине значительный дождь, температура ночью +10…+12 градусов, днем +12…+14 градусов.

В Трускавце значительный дождь, температура ночью +10…+12 градусов, днем +12…+14 градусов.

В Сваляве ночью дождь, днем значительный дождь, температура ночью +10…+12 градусов, днем +13…+15 градусов.

На севере Украины облачно, умеренный, местами значительный дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +12…+19 градусов.

В центре Украины облачно, значительный дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9…+15 градусов, днем +12…+18 градусов.

На востоке Украины облачно, дождь, только в Луганской области без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +15…+22 градуса.

На юге Украины облачно, умеренный, местами значительный дождь, в Одесской области местами дождь, местами грозы, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10…+17 градусов, днем +16…+22 градуса.

В Крыму облачно, значительный дождь, местами грозы, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +17…+22 градуса.

В Ялте значительный дождь. Температура ночью +16…+18 градусов, днем +20…+22 градуса.

29 сентября на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +19…+22 градуса, в Днепре возле Киева +17 градусов.

Как сообщали Українські Новини, синоптики прогнозируют морозы в октябре и снег с "бабьим летом" в ноябре.

Также на Западе Украины ожидаются ливни.

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