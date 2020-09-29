В последний день сентября ворвется похолодание и штормовой ветер. Прогноз погоды на среду

30 сентября в Киеве облачно, дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м\/с, порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +14…+16 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины облачно, значительный дождь, в Тернопольской и Черновицкой областях ночью, в Ивано-Франковской области на протяжении суток сильный дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +7…+14 градусов, днем +10…+17 градусов. В Карпатах сильный дождь, температура ночью +3…+8 градусов, днем +3…+8 градусов. В Моршине значительный дождь, температура ночью +10…+12 градусов, днем +12…+14 градусов. В Трускавце значительный дождь, температура ночью +10…+12 градусов, днем +12…+14 градусов. В Сваляве ночью дождь, днем значительный дождь, температура ночью +10…+12 градусов, днем +13…+15 градусов. На севере Украины облачно, умеренный, местами значительный дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м\/с, порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +12…+19 градусов. В центре Украины облачно, значительный дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м\/с, порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +9…+15 градусов, днем +12…+18 градусов. На востоке Украины облачно, дождь, только в Луганской области без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м\/с, порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +15…+22 градуса. На юге Украины облачно, умеренный, местами значительный дождь, в Одесской области местами дождь, местами грозы, ветер юго-восточный, 7-12 м\/с, местами порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +10…+17 градусов, днем +16…+22 градуса. В Крыму облачно, значительный дождь, местами грозы, ветер юго-восточный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +17…+22 градуса. В Ялте значительный дождь. Температура ночью +16…+18 градусов, днем +20…+22 градуса. 29 сентября на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +19…+22 градуса, в Днепре возле Киева +17 градусов. Как сообщали Українські Новини, синоптики прогнозируют морозы в октябре и снег с "бабьим летом" в ноябре. Также на Западе Украины ожидаются ливни.