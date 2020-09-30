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30 вересня 2020, середа, 10:33 5
Суспільство 2020-09-30T11:30:02+03:00
Українські Новини
Рятувальники попередили про "жовтий" рівень небезпеки в Києві

Рятувальники попередили про "жовтий" рівень небезпеки в Києві

Ольга Фандорина
Погода, дснс, дощ, погода в Україні, жовтий рівень
Прогноз погоди в Україні. Фото: pixabay
Прогноз погоди в Україні. Фото: pixabay

Рятувальники ДСНС з оглядкою на повідомлення синоптиків попередили жителів Києва про значні дощі. Опади почнуться в столиці в найближчі години.

Про це в середу, 30 вересня, інформує пресслужба ДСНС.

"У найближчі 3 години вдень 30 вересня дощ досягне критерію значний (I рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

За даними Укргідрометцентру, сьогодні вдень у столиці стовпчики термометрів покажуть від 14 до 16 градусів тепла.

Як повідомляли Українські Новини, 30 вересня, за даними синоптиків  в Києві хмарно, дощ , вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі + 11 ... + 13 градусів, вдень + 14 ... + 16 градусів.

Тим часом 30 вересня за прогнозом погоди в Києві вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, хмарно, дощ. Температура повітря вдень +14...+16 градусів, вночі +11...+13 градусів.

Також Україну накрив антициклон. Вдень в країні все ще літня погода, попри холодні ночі і тумани вранці. Однак вже зовсім скоро прийде метеорологічна осінь з морозами.

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