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29 сентября 2020, вторник, 18:10 173
Происшествия 2020-09-29T18:30:03+03:00
Українські Новини
Срывал крыши и валил деревья. По Херсонской области прошелся торнадо

Срывал крыши и валил деревья. По Херсонской области прошелся торнадо

Кира Молчанова
Херсонская область, Торнадо, торнадо последствия, Великая Александровка

Погодные аномалии продолжаются и в первый месяц осени. По Херсонской области прошелся мощный торнадо, от которого больше всего пострадал населенный пункт Великая Александровка – там стихия срывала с домов крыши и валила деревья.

О том, почему торнадо возник рассказал синоптик Харьковского гидрометцентра Игорь Кибальчич в своем Facebook, а местные жители выложили фотографии стихии.

Так, торнадо возник на контрастном холодном фронте.

"В нижнем километровом слое (0-1 км) индекс SRH составлял около 200-250 м2/с2, а энергия САРЕ примерно 800-1000 Дж/кг, чего оказалось вполне достаточно для генерации торнадоопасной суперячейки (tornadic supercell). Судя по разрушениям и видеозаписям очевидцев, предварительно интенсивность торнадо можно оценить как EF-2 или даже слабый EF-3 по шкале Фуджиты. Соответствующие скорости ветра для данной градации составляют примерно 55-65 м/с.", — написал Кибальчич.

В Госудасрвтенной службе по чрезвычайным ситуациям рассказали, что непогода разрушила кровли 239 домов и повалила деревья в Великой Александровке. Пришлось чинить местную газовую сеть. Пострадали деревья в лесу на площади 151 га.

Торнадо в Херсонской области. Фото: Facebook facebook.com/mammatocumulusТорнадо в Херсонской области. Фото: Facebook facebook.com/mammatocumulus

Торнадо в Херсонской области. Фото: Facebook facebook.com/mammatocumulusТорнадо в Херсонской области. Фото: Facebook facebook.com/mammatocumulus

Как сообщали Українські Новини, в мае жители Мелитопольского района Запорожской области 5 мая стали очевидцами смерча, редкого природного явления. Смерч не сильно "разгулялся" и бушевал только над полем, до самой дороги или до жилых домов он не добрался.

Ранее в селе Нерубайское, что под Одессой, местные жители засняли воронку, похожую на смерч. По словам специалистов, это всего лишь пыльный вихрь. Такая воронка иногда возникает в малооблачную погоду у поверхности земли при сильном прогреве земной поверхности солнечными лучами.

10 июля, на косе Пересыпь в Запорожской области возле Кирилловки отдыхающие засняли на видео сразу два смерча, которые образовались одновременно.

В августе жители Изюма Харьковской области засняли пылевой вихрь в поле.

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