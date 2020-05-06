Возле Мелитополя заметили огромный смерч

Жители Мелитопольского района Запорожской области 5 мая стали очевидцами смерча, редкого природного явления. Видео происшествия опубликовано в соцсети, передает "РиаМ".

Инцидент произошел вчера вечером, 5 мая, в Мелитопольском районе около села Степное. На видеозаписи видно, что смерч не сильно "разгулялся" и бушевал только над полем, до самой дороги или до жилых домов он не добрался.

Огромная воронка, которая достигла в высоту несколько сотен метров, уходя в облака, появилась накануне грозы и успела сильно напугать местный жителей. Однако, к счастью, "торнадо" не принес каких-либо разрушений, пройдя стороной людей и строения

Как сообщали Українські Новини, в понедельник, 22 апреля, под Киевом зафиксировали пылевой вихрь после того, как над столицей и пригородом пронеслась пылевая буря, а воздух несколько дней был самым грязным в мире.

Напомним, в июле также были опубликованы кадры смерча, пронесшегося над одесским пляжем.

В июне в Одесской области также пронесся смерч.