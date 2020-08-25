В Изюме очевидцы засняли песчаный смерч

Песчаные смерчи продолжают удивлять жителей Украины. На этот раз редкое природное явление засняли в городе Изюм Харьковской области. Кадры песчаного вихря засняли местные жители и опубликовали ролик в Telegram-канале "Труха". "В Изюме наблюдается необычное явление: торнадо из песка. 2020, может хватит уже?!" – говорится в подписи под видео. На кадрах видно, как пылевой вихрь медленно движется по степи. https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=_LCl4ec5oxI" frameborder="0" allowfullscreen> Как сообщали Українські Новини, в мае жители Мелитопольского района Запорожской области 5 мая стали очевидцами смерча, редкого природного явления. Смерч не сильно "разгулялся" и бушевал только над полем, до самой дороги или до жилых домов он не добрался. Ранее в селе Нерубайское, что под Одессой, местные жители засняли воронку, похожую на смерч. По словам специалистов, это всего лишь пыльный вихрь. Такая воронка иногда возникает в малооблачную погоду у поверхности земли при сильном прогреве земной поверхности солнечными лучами. 10 июля, на косе Пересыпь в Запорожской области возле Кирилловки отдыхающие засняли на видео сразу два смерча, которые образовались одновременно.