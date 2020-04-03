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03 апреля 2020, пятница, 20:55 648
Общество 2020-04-03T20:57:29+03:00
Українські Новини
Под Одессой пронесся огромный пыльный вихрь

Под Одессой пронесся огромный пыльный вихрь

Валерия Драгомирова
Одесса, Смерч, Нерубайское, Вихрь

Вчера в селе Нерубайское, что под Одессой, местные жители засняли воронку, похожую на смерч. Об этом пишет "Думская".


По словам специалистов, это всего лишь пыльный вихрь. Такая воронка иногда возникает в малооблачную погоду у поверхности земли при сильном прогреве земной поверхности солнечными лучами.

Столб из пыли, песка, камней и мелкого мусора несся прямо по дороге навстречу автомобилю.



Как сообщали Українські Новини, в Марокко два крупных торнадо пронеслись возле жилых кварталов. 

Помимо этого, в 2018 году количество пострадавших от цунами и землетрясений в Индонезии почти достигло 400 человек.

Кроме того, синоптики напугали прогнозом погоды на лето. Лето в Украине начнется рано, еще в мае и оно будет омрачаться периодическими природными катаклизмами.

В июне украинцев ждут сильные дожди и штормовой ветер, которые сбавят обороты только во второй половине месяца. Июль также начнется с ливней и резких перепадов температур, но середина месяца будет сухой и очень жаркой во всех областях страны.

 



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