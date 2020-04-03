Под Одессой пронесся огромный пыльный вихрь

Вчера в селе Нерубайское, что под Одессой, местные жители засняли воронку, похожую на смерч. Об этом пишет "Думская".



По словам специалистов, это всего лишь пыльный вихрь. Такая воронка иногда возникает в малооблачную погоду у поверхности земли при сильном прогреве земной поверхности солнечными лучами.



Столб из пыли, песка, камней и мелкого мусора несся прямо по дороге навстречу автомобилю.







Как сообщали Українські Новини, в Марокко два крупных торнадо пронеслись возле жилых кварталов.

Помимо этого, в 2018 году количество пострадавших от цунами и землетрясений в Индонезии почти достигло 400 человек.



Кроме того, синоптики напугали прогнозом погоды на лето. Лето в Украине начнется рано, еще в мае и оно будет омрачаться периодическими природными катаклизмами.

В июне украинцев ждут сильные дожди и штормовой ветер, которые сбавят обороты только во второй половине месяца. Июль также начнется с ливней и резких перепадов температур, но середина месяца будет сухой и очень жаркой во всех областях страны.





