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  • Зривав дахи й валив дерева. У Херсонської області пройшовся торнадо
29 вересня 2020, вівторок, 18:10 6
Події 2020-09-29T19:00:02+03:00
Українські Новини
Зривав дахи й валив дерева. У Херсонської області пройшовся торнадо

Зривав дахи й валив дерева. У Херсонської області пройшовся торнадо

Кира Молчанова
Погода, Торнадо, Херсонська область

Погодні аномалії тривають і в перший місяць осені. У Херсонській області пройшовся потужний торнадо, від якого найбільше постраждав населений пункт Велика Олександрівка - там стихія зривала з будинків дахи й валила дерева.

Про те, чому торнадо виник розповів синоптик Харківського гідрометцентру Ігор Кибальчич у своєму Facebook, а місцеві жителі виклали фотографії стихії.

Так, торнадо виник на контрастному холодному фронті.

"У нижньому кілометровому шарі (0-1 км) індекс SRH становив близько 200-250 м²/с2, а енергія Сарі приблизно 800-1000 Дж/кг, чого виявилося цілком достатньо для генерації торнадонебезпечного суперосередку (tornadic supercell). Судячи з руйнувань і відеозаписів очевидців, попередньо інтенсивність торнадо можна оцінити як EF-2 або навіть слабкий EF-3 за шкалою Фуджіта. Відповідні швидкості вітру для цієї градації становлять приблизно 55-65 м/с.", - написав Кибальчич.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій розповіли, що негода зруйнувала покрівлі 239 будинків і повалила дерева у Великій Олександрівці. Довелося лагодити місцеву газову мережу. Постраждали дерева в лісі на площі 151 га.

Торнадо в Херсонській області. Фото: Facebook facebook.com/mammatocumulusТорнадо в Херсонській області. Фото: Facebook facebook.com/mammatocumulus

Торнадо в Херсонській області. Фото: Facebook facebook.com/mammatocumulusТорнадо в Херсонській області. Фото: Facebook facebook.com/mammatocumulus

Як повідомляли Українські Новини, 10 липня, на косі Пересип в Запорізькій області біля Кирилівки  відпочивальники зняли на відео відразу два смерчі, які утворилися одночасно.

У серпні жителі Ізюма Харківської області зняли пиловий вихор в полі.

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