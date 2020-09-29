Зривав дахи й валив дерева. У Херсонської області пройшовся торнадо

Погодні аномалії тривають і в перший місяць осені . У Херсонській області пройшовся потужний торнадо, від якого найбільше постраждав населений пункт Велика Олександрівка - там стихія зривала з будинків дахи й валила дерева.

Про те, чому торнадо виник розповів синоптик Харківського гідрометцентру Ігор Кибальчич у своєму Facebook, а місцеві жителі виклали фотографії стихії.

Так, торнадо виник на контрастному холодному фронті.

"У нижньому кілометровому шарі (0-1 км) індекс SRH становив близько 200-250 м²/с2, а енергія Сарі приблизно 800-1000 Дж/кг, чого виявилося цілком достатньо для генерації торнадонебезпечного суперосередку (tornadic supercell). Судячи з руйнувань і відеозаписів очевидців, попередньо інтенсивність торнадо можна оцінити як EF-2 або навіть слабкий EF-3 за шкалою Фуджіта. Відповідні швидкості вітру для цієї градації становлять приблизно 55-65 м/с.", - написав Кибальчич.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій розповіли, що негода зруйнувала покрівлі 239 будинків і повалила дерева у Великій Олександрівці. Довелося лагодити місцеву газову мережу. Постраждали дерева в лісі на площі 151 га.

Торнадо в Херсонській області. Фото: Facebook facebook.com/mammatocumulus

Торнадо в Херсонській області. Фото: Facebook facebook.com/mammatocumulus

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