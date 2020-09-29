Зривав дахи й валив дерева. У Херсонської області пройшовся торнадо

Погодні аномалії тривають і в перший місяць осені. У Херсонській області пройшовся потужний торнадо, від якого найбільше постраждав населений пункт Велика Олександрівка - там стихія зривала з будинків дахи й валила дерева. Про те, чому торнадо виник розповів синоптик Харківського гідрометцентру Ігор Кибальчич у своєму Facebook, а місцеві жителі виклали фотографії стихії. Так, торнадо виник на контрастному холодному фронті. "У нижньому кілометровому шарі (0-1 км) індекс SRH становив близько 200-250 м²\/с2, а енергія Сарі приблизно 800-1000 Дж\/кг, чого виявилося цілком достатньо для генерації торнадонебезпечного суперосередку (tornadic supercell). Судячи з руйнувань і відеозаписів очевидців, попередньо інтенсивність торнадо можна оцінити як EF-2 або навіть слабкий EF-3 за шкалою Фуджіта. Відповідні швидкості вітру для цієї градації становлять приблизно 55-65 м\/с.", - написав Кибальчич. У Державній службі з надзвичайних ситуацій розповіли, що негода зруйнувала покрівлі 239 будинків і повалила дерева у Великій Олександрівці. Довелося лагодити місцеву газову мережу. Постраждали дерева в лісі на площі 151 га. Торнадо в Херсонській області. Фото: Facebook facebook.com\/mammatocumulus Торнадо в Херсонській області. Фото: Facebook facebook.com\/mammatocumulus Як повідомляли Українські Новини, 10 липня, на косі Пересип в Запорізькій області біля Кирилівки відпочивальники зняли на відео відразу два смерчі, які утворилися одночасно. У серпні жителі Ізюма Харківської області зняли пиловий вихор в полі.