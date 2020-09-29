В Чехии хотят возобновить чрезвычайное положение из-за коронавируса

В Чехии, где ранее ограничили работу баров и ресторанов, могут возобновить чрезвычайное положение из-за роста числа случаев коронавируса.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на издание Novinky.

"Сейчас немного шансов избежать этого. Думаю, решение будет принято на ближайшем заседании правительства", - сказал Министр здравоохранения Чехии Роман Примула.

Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что внеочередное заседание правительства состоится в среду и на повестке дня будет возвращение чрезвычайного положения.

Он добавил, что поддержит инициативу Примулы по чрезвычайному положению.

Помимо премьера, о своей поддержке инициативы главы Минздрава заявил первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек.

Представители оппозиции также высказываются за восстановление режима ЧП.

Чрезвычайное положение, как ожидается, начнет действовать в Чехии сразу же после принятия соответствующего решения правительства. Срок его действия будет определяться эпидемиологической обстановкой в ​​стране.

Весной чрезвычайное положение в Чехии длилось два месяца.

Как сообщали Українські Новини, Австрия и Чехия объявили о начале второй волны коронавируса.



Кроме того, 2 млн человек могут стать жертвами COVID-19 до появления вакцины.

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