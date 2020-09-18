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18 сентября 2020, пятница, 12:14 411
Общество 2020-09-18T12:21:42+03:00
Українські Новини
Зампредседателя КГГА Мондриевский заболел коронавирусом

Зампредседателя КГГА Мондриевский заболел коронавирусом

Анна Рудык
Коронавирус, валентин мондриевский, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса
Валентин Мондриевский. Фото: Фейсбук/Валентин Мондриевский
Валентин Мондриевский. Фото: Фейсбук/Валентин Мондриевский

Пока в Киеве почти три сотни новых случаев коронавируса за сутки, заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Валентин Мондриевский заболел коронавирусом.

Об этом модератор сообщил в ходе сборов Киевской городской местной организации партии "УДАР" в пятницу, передают Українськi Новини.

"Сегодня, когда весь мир борется с пандемией, многих, к сожалению, зацепил этот вирус. Заместитель председателя КГГА, депутат Киевсовета от Подола Валентин Мондриевский тоже на днях заболел коронавирусом", - сказал модератор.

Из-за этого Мондриевский обратился к делегатам в видеообращении.

Как сообщали Українськi Новини, Минздрав отменил обязательные тесты на коронавирус для выходящих из самоизоляции лиц.

Также 17 сентября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 3 228 до 169 472, количество умерших от заболевания - на 68 человек до 3 468 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев заболевания снизилось на 9,9%, новых летальных случаев - увеличилось на 13,3%

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