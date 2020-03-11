Вакарчук больше не возглавляет партию "Голос"

Политическая партия "Голос", которая на последних парламентских выборах в 2019 году набрала 5,82%, избрала своим председателем депутата Верховной Рады Киру Рудык (фракция "Голос") вместо Святослава Вакарчука.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии, передают Українськi Новини.

11 марта на съезде партия "Голос" избрала нового руководителя партии - Киру Рудык.

"Святослав Вакарчук остается лидером "Голоса", он будет продолжать работать в парламенте и развивать партию", - подчеркивается в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что управленческий опыт Рудык поможет в развитии партии.

Рудык родилась 14 октября 1985 года, в 2008 году окончила факультет информатики Киево-Могилянской академии по специальности "Информационные управляющие системы и технологии".

Она является главным операционным директором (COO) Ring Ukraine - украинского подразделения международной IT-компании Ring.

Как сообщали Українськi Новини, депутат Верховной Рады от фракции "Голос" Святослав Вакарчук задекларировал 13 млн гривен гонорара от акционерного общества Amber Production (Швейцария) за выступления в 2016-2017 годах.

Центр социальных и маркетинговых исследований "Социс" (Socis) сообщил, что по результатам социологического опроса за политическую партию "Голос", возглавляемую народным депутатом Вячеславом Вакарчуком, проголосовали бы 2,2% определившихся с выбором респондентом.