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28 вересня 2020, понеділок, 17:38 26
Політика 2020-09-28T19:15:03+03:00
Українські Новини
ДТП з тещею Притули: потерпіла перенесла 8 операцій

ДТП з тещею Притули: потерпіла перенесла 8 операцій

Валерия Драгомирова
Сергій Притула, Лілія Сопельник, Анжела Печенізька, Теща Притули

Анжела Печенізка, яка постраждала в ДТП з тещею кандидата в мери Києва Сергія Притули Лілією Сопельник, перенесла 8 операцій 

Про це вона сказала в інтерв'ю Українським Новинам.

"В цілому вже 8 операцій. Я очікую ще одну. Це робиться під одним наркозом... кілька операцій відразу, але в цілому це 8 операцій", - сказала потерпіла.

Вона зазначила, що її дитина, яка також постраждала в тому ДТП, відчуває себе краще, ніж вона.

"Мене це, чесно кажучи, радує. Ми вже ходимо в школу, хоча цілий рік не займалися і були на домашньому навчанні. Йому теж було дуже важко, оскільки він три місяці лежав нерухомо і лікувався до кінця січня практично лежачи", - зазначила Печенізька.

Як повідомляли Українські Новини, 28 вересня об 11 годині в Дарницькому районному суді почалося підготовче засідання за справою скоєння ДТП Лілією Сопельник.

Тим часом Анжела Печенізька розповіла, що протягом року не отримує виплат на допомогу і що ні разу не зустрічалася з Лілією Сопельник після ДТП. Загалом потерпіла отримала 195 тис. гривень.

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