Постраждала у справі тещі Притули заявляє, що їй вже рік не виплачують допомогу

Про це вона сказала в інтерв'ю Українським Новинам.

"Вони дуже добре розповідають, як вони хочуть нам допомогти, а насправді я б не сказала, що вони допомагають. Поки в ЗМІ був шум з приводу цього ДТП, вони відправляли гроші на рахунок. У загальній складності 195 тис. гривень. Однак, 7 жовтня 2019 року був останній від них платіж і ось з цього моменту більше жодної гривні на наш рахунок не надходило. Тобто, ось уже рік нічим не допомагають", - сказала потерпіла.

Вона зазначила, що відчуває себе вже краще, ніж після реанімації.

"Зараз я себе краще почуваю, ніж після реанімації, але це далеко не хороший стан і, звичайно, порівнювати його зі станом здорової людини просто не доводиться", - зазначила Печенізька.

За її словами, теща Притули ні разу з нею після ДТП не зустрічалася.

Як повідомляли Українські Новини, потерпілі в ДТП подали цивільний позов про відшкодування їм матеріальної та моральної шкоди в розмірі 5,6 млн гривень.

Тим часом об 11 почалося підготовче засідання в Дарницькому районному суді Києва за даною справою – присутня обвинувачена Лілія Сопельник та потерпілі.

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