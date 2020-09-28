Потерпевшие по делу тещи Притулы Сопельник подали гражданский иск о выплате им 5,6 млн гривен компенсации

Потерпевшие от ДТП, которое совершила теща кандидата в мэры Киева Сергея Притулы Лилия Сопельник подали гражданский иск о возмещении им материального и морального ущерба в размере 5,6 млн гривен.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель потерпевших в суде адвокат Юрий Сухов.

"Общая сумма иска 5,6 млн грн. Материальный ущерб и реабилитация 1,6 млн грн", - сказал он.

При этом, по его словам, в ходе досудебного расследования Сопельник реально возместила потерпевшим 190 тыс. гривен.

Как сообщали Українськi Новини, Дарницкий районный суд Киева продолжил рассмотрение дела против Сопельник.

Она обвиняется в совершении ДТП, вследствие которого пострадали женщина и ребёнок.

Ранее защита тещи Сергея Притулы просила суд о закрытом заседании.

30 июля прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении тещи телеведущего Сергея Притулы Лилии Сопельник в наезде на автомобиле в августе 2019 года на 2 человек в Киеве.

Также подозреваемая в наезде на людей теща Сергея Притулы Лилия Сопельник не явилась на заседание суда, дата которого была назначена на 20 августа, из-за болезни.

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