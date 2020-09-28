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28 сентября 2020, понедельник, 15:39 170
Выборы 2020-09-28T16:15:02+03:00
Українські Новини
Херсонский губернатор Гусев не планирует участвовать в местных выборах-2020

Херсонский губернатор Гусев не планирует участвовать в местных выборах-2020

Елена Новикова
Выборы мэра, Херсонская ОГА, Местные выборы, Юрий Гусев, Местные выборы-2020, Выборы мэра Херсона, Губернатор Херсона
Юрий Гусев. Фото: Facebook/Yuriy Husyev
Юрий Гусев. Фото: Facebook/Yuriy Husyev

Глава Херсонской областной администрации Юрий Гусев не намерен участвовать в местных выборах 25 октября.

Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.

"Нет, я не буду выдвигать свою кандидатуру ни в мэры Херсона, ни в мэры любого другого города", - сказал Гусев.

Он добавил, что у него достаточно работы в должности председателя ОГА.

"У меня большое желание реализовать амбициозные планы по развитию нашего замечательного региона и выполнить поручение Президента. И в том числе, чтобы выборы 25 октября прошли свободно, демократично и люди выбрали достойных руководителей органов местного самоуправления", - парировал Гусев.

Как сообщали Українськi Новини, Юрий Гусев сообщил, что несколько сотрудников Херсонской обладминистрации болеют коронавирусом.

Ранее сообщалось о том, что заболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19 украинцы смогут проголосовать на местных выборах 25 октября, подав сответствующую заявку до 20:00 23 октября.

Также Кабмин утвердил правила голосования на местных выборах в условиях пандемии COVID-19. 

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