Херсонский губернатор Гусев не планирует участвовать в местных выборах-2020

Глава Херсонской областной администрации Юрий Гусев не намерен участвовать в местных выборах 25 октября. Об этом он сказал в интервью Українським Новинам. "Нет, я не буду выдвигать свою кандидатуру ни в мэры Херсона, ни в мэры любого другого города", - сказал Гусев. Он добавил, что у него достаточно работы в должности председателя ОГА. "У меня большое желание реализовать амбициозные планы по развитию нашего замечательного региона и выполнить поручение Президента. И в том числе, чтобы выборы 25 октября прошли свободно, демократично и люди выбрали достойных руководителей органов местного самоуправления", - парировал Гусев. Как сообщали Українськi Новини, Юрий Гусев сообщил, что несколько сотрудников Херсонской обладминистрации болеют коронавирусом. Ранее сообщалось о том, что заболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19 украинцы смогут проголосовать на местных выборах 25 октября, подав сответствующую заявку до 20:00 23 октября. Также Кабмин утвердил правила голосования на местных выборах в условиях пандемии COVID-19.