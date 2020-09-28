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28 сентября 2020, понедельник, 14:31 107
Медицина 2020-09-28T14:32:13+03:00
Українські Новини
Несколько сотрудников Херсонской обладминистрации болеют коронавирусом

Несколько сотрудников Херсонской обладминистрации болеют коронавирусом

Елена Новикова
Коронавирус, Херсонская ОГА, Юрий Гусев, Covid-19, Распространение коронавируса, заражение коронавирусом, Коронавирус в Херсонской области
Коронавирус в Херсонской обладминистрации. Фото: pixabay
Коронавирус в Херсонской обладминистрации. Фото: pixabay

Глава Херсонской обладминистрации Юрий Гусев заявляет, что несколько сотрудников администрации заболели коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом он сообщил в интервью Українським Новинам.

"Я проходил тестирование несколько раз, когда мы получали лабораторно подтвержденную информацию, что отдельные работники ОГА заболели коронавирусом. Есть несколько лабораторно подтвержденных случаев у работников подразделений ОГА", - сказал Гусев.

Он не уточнил сколько точно случаев и есть ли среди них его заместители.

Вместе с тем, он сообщил, что администрация с самого начала карантина перевела некоторых сотрудников на дистанционную работу.

"Мы такое решение приняли с самого начала карантина. Много вещей происходит дистанционно, в частности, заседание региональной комиссии техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций", - подчеркнул глава областной администрации.

Как сообщали Українські Новини, СБУ выявила растрату 2 млн гривен госсредств вследствие приобретения некачественных тест-систем для диагностики коронавируса в Херсонской области.

Также Минздрав за сутки уменьшил количество тестов на коронавирус на треть.

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