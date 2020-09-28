С марта этого года Украина живет в условиях пандемии коронавируса. Каждый день по стране фиксируются все новые и новые антирекорды по заболеваемости COVID-19. В то время, когда Западная и Центральная Украина ставит рекорды по новым случаям заболевания, Херсонская область прочно закрепила за собой "зеленую зону" эпидемической безопасности, то есть одной из самых безопасных в этом плане. В то время, пока Тернополь уже третий раз попадает в "красный список", Херсонский регион остается лидером по количеству наименьше выявленных случаев ковида. За все время эпидемии, на Херсонщине выявлено всего 954 случая заболевания, в то время как в столице - более 21 тыс. случаев. Посоревноваться с Херсонским регионом может разве что Луганщина, где выявлено чуть меньше 900 случаев, но не забываем о том, что часть области оккупирована и реальная цифра больных намного выше, чем на подконтрольной территории. Между тем, коронавирус внес коррективы в туристические желания наших граждан, часть которых изменила привычный отдых за границей на внутренний туризм. Херсонщина в этом плане для многих туристов стала поистине открытием. Здесь и Черное и Азовское моря, лиманы, крупнейшая в Украине Олешковская пустыня, красоты Джарылгача, биосферный заповедник "Аскания-Нова". Одним словом, отдых на любой вкус и кошелек. Почему и как Херсонской области удается оставаться в "зеленой зоне" эпидопасности Ковида, как в регионе развивается туризм "Українські Новини" решили спросить у главы Херсонской ОГА Юрия Гусева. Новый губернатор больше года в должности и уверяет, что уже выполнил самое главное поручение президента Зеленского.

В интервью нашему агентству Гусев также рассказал о том, как готовится к местным выборам, почему не видит себя мэром Херсона, о границе с Крымом и удастся ли его вернуть, о "Большом строительстве", ожидании урожая, проблемах региона и почему подарил премьер-министру Денису Шмыгалю наибольший в этом году арбуз.

Вы в должности уже более года. Если говорить о поручениях Президента, то за это время что удалось выполнить, а что нет?

Я начну с первого поручения, которое поручил мне Президент Украины Владимир Зеленский в день представления в качестве председателя Херсонской областной государственной администрации и которое слышала вся страна, - построить новые временные КПВВ на админгранице с Крымом - "Чонгар" и "Каланчак". Как я и обещал Президенту, 15 ноября мы их открыли. И сегодня это, по мнению Министерства реинтеграции ВОТ и многих экспертов, лучшие КПВВ. А наш опыт по созданию сервисных зон на КПВВ перенимают для обеспечения админуслуг граждане Украины, которые живут на территории оккупированного Донбасса.

Мы также говорили с Президентом о новых подходах к габаритно-весовому контролю, которые позволят сохранить дороги, которые разрушаются перегруженными фурами. На сегодня в области функционирует два стационарных пункта габаритно-весового контроля. И уже в октябре-ноябре этого года на Херсонщину поступят весовые комплексы, которые будут осуществлять автоматический весовой контроль в движении WIM (WeighInMotion) без необходимости остановки транспортного средства.

Мы уже построили ряд объектов в рамках национальной программы Президента Украины "Большое Строительство". В июне 2020 года, во время рабочей поездки в Херсонскую область Президент Украины торжественно открыл поле "Днепр" стадиона "Энергия" в Новой Каховке и это был первый полностью завершенный объект всеукраинской программы 100 школ, 100 детских садов, 100 стадионов. Сейчас мы полностью завершили работы уже на 9 таких объектах.

Дальше. После визита Президента в Херсонскую область 20 августа этого года, мы также получили поручение закончить строительство первой очереди мостоперехода ХБК-Таврический - это известный долгострой областного центра. Немедленно были возобновлены работы на объекте, а 17 сентября парламент проголосовал за изменения в бюджет, которыми предусмотрено 300 млн. грн на достройку мостоперехода. До 1 мая следующего года, как поручил Президент, мы должны запустить движение по первой очереди мостоперехода.

Следующее. Мы разработали концепцию нового украинского села, и уже 7 октября мы планируем представить ее на уровне правительства.

Пока остается нерешенным вопрос реконструкции взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Херсон", которая находится в эксплуатации более 35 лет и за это время капитально не ремонтировалась. Но над этим мы работаем совместно с Министром инфраструктуры Владиславом Криклием. Это все командная работа, и я глубоко убежден, что поручение Президента должны выполняться неукоснительно.

Большой ли поток граждан идет через пункты пропуска в Крым?

Я каждый день получаю статистику пересечения админграницы. Сейчас он незначителен, потому что есть определенные меры карантина и у нас, и на территории Крыма. За минувшие сутки (17 сентября), например, на КПВВ "Каланчак" совершили пересечение админграницы 727 человек. На въезд на материковую Украину 367, на выезд - 360.

Это все наши граждане или по-разному?

Это люди, которые имеют законное право на пересечение админграницы. Преимущественно украинцы, живущие на временно оккупированной территории или люди, которые едут к родственникам, пересекая административную границу, которая есть лишь у нас в Херсонской области.

Была ситуация, когда админграницу с Крымом просто закрыли ...

Была ситуация, когда правительство приняло решение о временных ограничительных мерах относительно пересечения админграницы и работы контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и Севастополя и выезда из нее. Подчеркну, это было ограничение пересечения, а не закрытие админграницы: по определенным категориям граждан оставалось право на пересечение. Решение об ограничении было принято на внеочередном заседании 7 августа в связи с тем, что в оккупированном Крыму, по оценке экспертов, была высока вероятность занижения реальных показателей заболеваемости COVID-19. Полноценная работа КПВВ была восстановлена в конце августа, на сегодня КПВВ работают.

Вы, наверное, слышали, что из-за ситуации с хасидами на пункте пропуска "Новые Яриловичи" на границе с Беларусью, этот пункт пропуска был закрыт. Что должно произойти в Херсонской области или Украине, чтобы закрыли границу с Крымом?

Если это несет угрозу и опасность для граждан Украины на материковой части, то я убежден, что правительство отреагирует вовремя. Каким образом, это необходимо обсуждать. Правительство принимает те решения, которые необходимы для обеспечения, с одной стороны, прав и свобод, а с другой - безопасности всех граждан Украины.

Чтобы закончить вопрос Крыма, на ваш взгляд, удастся ли действующей власти вернуть Крым в состав Украины?

Никто в мире не сомневается, что Президент Владимир Зеленский хочет вернуть мир на украинскую землю и контроль над временно оккупированными территориями. Это касается и Донбасса и Крыма. И я не сомневаюсь, что государственные флаги Украины вернутся на админздания не только Донецка и Луганска, а и Симферополя, и Севастополя.

Вы упомянули о программе Президента "Большое строительство". Как она реализуется, кроме открытия футбольного поля в Новой Каховке? Что сейчас с дорогами у вас?

Конечно, программа реализуется. Идет совместная работа правительства, ОГА и органов местного самоуправления в рамках программы "Большое строительство". Карту ремонта дорог можно увидеть - она ​​в открытом доступе на нашем официальном сайте. Более того, я ежедневно в режиме онлайн наблюдаю за ходом строительства благодаря WEB-камерам, установленным на всех объектах. В частности, уже завершены ремонтные работы на 39 объектах, в рамках программы на Херсонщине в начале октября также будет завершен капитальный ремонт двух мостовых переходов через Миловскую и Новокаирскую балки на трассе Т-04-03 Марьянское - Берислав, а это были участки с очень высокой аварийностью - до 100 аварий в год.

В эти дни завершают работы на автодороге общего пользования государственного значения М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск.

Просто сейчас ремонтируется Р-47 - автомобильная дорога общего пользования государственного значения Херсон - Новая Каховка - Геническ. А это подъезд к г. Аскания-Нова, где расположен известный туристический объект - одноименный биосферный заповедник, который в этом году посетило большое количество гостей области, в том числе делегация журналистов в рамках президентской инициативы "Путешествуй Украиной".

Буквально в эти выходные я посещал курортный Скадовск, видел, как уже отремонтировали дорогу к этому замечательному детскому курорту государственного значения, качеством доволен.

Начато строительство дороги - Приморское - Лазурное на Черноморском побережье. В целом программой охвачены участки дорог, некоторые из которых не ремонтировались даже не годами, а десятилетиями.

В этом году запланировано отремонтировать более 170 км дорог. По сравнению, в 2010 это было 1,5 км, в 2012 - менее 5-ти. То есть пока объем ремонтных работ на дорогах Херсонщины намного больше, чем за последние 10 лет. И программа "Большого строительства" касается не только дорог, но и приемных отделений больниц, детских садов, школ, стадионов - это 28 объектов, часть из которых, как я уже говорил, уже сдана в эксплуатацию. А на следующий год мы совместно с министром развития общин и территорий предлагаем включить в "Большое строительство" развитие орошения. Для нас это критически важно в плане развития региона, ведь позволит реализовать пилотные проекты по расширению орошаемых земель на юге Украины. А это дополнительные рабочие места, новые возможности для отраслей переработки, экспорта и многих критически важных для региона вещей.

Вы наверное знаете, что в рамках программы строительства дорог деньги выделяются из "коронавирусного" фонда, то есть из фонда, в который деньги заложены на борьбу с COVID-19. Власть попала под беспощадную критику из-за этого ...

Вы, наверное, знаете, что Херсонщина - один из регионов, где самые низкие показатели случаев коронавируса и наш регион стабильно находится в "зеленой зоне".

Об этом мы еще поговорим. Вопрос в том, нормально ли, когда деньги на строительство, в частности, дорог, выделяются из ковидного фонда? Плюс, если учесть, что МВФ давал Украине деньги, в том числе и на борьбу с коронавирусом.

Во-первых, МВФ выделяет деньги на макрофинансовую стабильность. И это важно. Во-вторых, деньги перераспределяет Верховная Рада своими решениями и внесением изменений в закон о Государственном бюджете. Насколько мне известно - и об этом говорил также премьер-министр и народные депутаты, - внесен проект госбюджета на 2021. Им, в частности, и будут предусмотрены средства и на борьбу с коронавирусом, и для реализации крупных инфраструктурных объектов, которые страна ждет десятилетиями.

Херсонская область сейчас находится в "зеленой зоне" эпидопасности из-за "Ковида". Как удается держать такой низкий уровень заболеваемости?

Мы об этом говорили во время недавнего визита премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, который, собственно, сказал, что Херсонская область является одной из лидеров по борьбе с коронавирусом. Почему? Потому что мы задолго до решения главного санитарного врача Виктора Ляшко приняли решение об обязательном тестировании всех больных ОРВИ и пневмонией. Сейчас это делают уже все регионы. Также мы приняли решение о том, что в течение суток после выявления нового лабораторно подтвержденного случая, необходимо сделать тестирование всего окружения контактных лиц. По моему убеждению, и это подтверждают эксперты, если это не сделать в течение первых суток, то количество заболеваний увеличивается в геометрической прогрессии. Ну и эффективная командная работа в районах, где привлекаются не только представители соответствующих медицинских учреждений, а и представители государственных администраций, Национальная полиция. У нас налажена работа COVID-патрулей в составе представителей администрации, Госпродпотребслужбы и правоохранителей - их в эти дни работает около 20 в области. Мы осуществляем широкую информационную кампанию, чтобы люди выполняли все рекомендации Минздрава, носили маски и делали те вещи, которые фактически спасают жизни.

Юрий Гусев. Фото: пресс-служба

Часто ли вы проходите тестирование на ковид?

Я проходил тестирование несколько раз, когда мы получали лабораторно подтвержденную информацию, что отдельные работники ОГА заболели коронавирус.

Были ли случаи заболевания среди работников ОГА?

Есть несколько лабораторно подтвержденных случаев у работников подразделений ОГА.

Но между тем, принималось ли решение о переводе работников на дистанционную работу?

Мы такое решение приняли с самого начала карантина. Много вещей происходит дистанционно, в частности, заседание региональной комиссии техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Лето в этом году фактически было сухим. Поэтому, ожидается ли высокая урожайность в этом году в области?

Действительно, погодные условия для Херсонщины этого года были неблагоприятны. Влага в почве меньшая, чем в прошлом году. Соответственно, и урожайность по ранним зерновым хуже, чем прошлогодняя: если в 2019 году она превышала 34 центнера с гектара, то в этом - чуть больше 32. То же касается и плодово-овощных - также имеем определенное уменьшение урожайности. В частности, средняя урожайность овощей открытого грунта составила в этом году 252,6 ц / га - это почти на 4 ц/га меньше соответствующего периода прошлого года. Именно поэтому мы говорим о том, что для нас критически важным является развитие орошения. Это уменьшит риски из-за погодных условий.

Тем не менее, урожай арбузов порадовал многих в этом году. Недавно во время визита премьер-министра на Херсонщину, вы ему подарили огромный арбуз ...

Самый большой в этом сезоне - почти 28 кг.

Денис Шмыгаль держит самый большой херсонский арбуз. Фото: Укринформ

А что этот подарок значил?

Повторюсь, мы с премьер-министром говорили об орошении. В контексте этого он посетил Институт орошаемого земледелия НААН в нашем регионе. Без орошения через несколько лет мы будем иметь огромную проблему. И это касается, в том числе, бахчевых культур. Херсонщина - это не только лучшие арбузы, но и томаты, продукция переработки которых направляется в различные регионы Украины, а также на экспорт.

Не был ли премьер-министр удивлен таким подарком?

Он был приятно удивлен. Насколько мне известно, на одном из заседаний Кабинета Министров этот арбуз порезали и угостили членов правительства прямо на заседании. А для нас это возможность заявить о невероятных возможностях нашего региона по развитию орошения, сельского хозяйства, переработки.

Вам, как председателю Херсонской ОГА, не обидно, когда Президент ежегодно купается в Черном море в Одессе, а не на Херсонщине? Почему ему больше симпатизирует море в Одессе?

Вы, наверное, видели обращение Президента ко Дню Конституции на фоне моря - это было на Херсонщине. И я вам скажу, что Президент в этом году купался в море не только в Одесской области.

По туризму. Очень многие наши граждане в связи с ситуацией коронавируса выбирают внутренний туризм. Как Херсонщина развивает внутренний туризм? Видите ли вы в этом плане перспективу, в том числе, когда закончится эпидемия. Можно ли ожидать, что интерес к Херсонскому региону среди наших туристов возрастет?

Я вижу в этом невероятные возможности и перспективу. И президентская акция "Путешествуй Украиной" началась именно с Херсонщины. И то, что у нас есть и Черное, и Азовское море, самая большая песчаная пустыня "Олешковские пески", невероятные плавные нижнего Днепра, самый большой искусственный лес, великолепные вина - это все те возможности нашего региона, которые у нас есть как для внутренних, так и для иностранных туристов.

В прошлом году мы приняли более 4 млн туристов. В этом году еще не подводили итоги летнего туристического сезона, ведь фактически он еще продолжается. Поэтому мы сделаем это 2 октября. Однако, Херсонщина замечательна не только летом. У нас есть гастрономические туры, сейчас мы работаем над тем, чтобы предложить туристам туры на осенне-зимний период. Мы расширяем географию перелетов из Херсонского международного аэропорта. В частности, летом заработал рейс - "Херсон - Львов", который был очень популярным. Да, нам предстоит еще многое сделать: это касается и дорог, и качественной инфраструктуры, и строительства гостиниц высокого уровня для требовательных туристов. Но люди, которые раньше выбирали зарубежный отдых, а в этом году приехали в наш регион, говорят, что обязательно вернутся.

У нас строятся дороги, у нас невероятные красоты Джарылгача, Арабатской стрелки, Тендревской косы, подобного нет в других странах мира. Я видел, как украинцы удивляются, насколько живописная у нас Херсонщина и это Украина. Поэтому я предлагаю всем, планируя отдых, в первую очередь думать о Херсонской области.

Иностранцы также отдыхают на Херсонщине?

В этом году их было немного в связи с карантином. Вы знаете, что авиаперелеты, в том числе компании RyanAir, которая запустила в декабре прошлого года рейсы в Краков, были отменены. Карантин внес много корректив, и в первую очередь это касается туристической индустрии.

Отдыхали ли Вы в этом году? Если да, то где именно?

Я отдыхал в этом году на Арабатской стрелке с семьей. Я учился в Херсоне, здесь познакомился с женой, но с 2003 по прошлый год жил в Киеве. Поэтому я был счастлив показать своим детям невероятный регион, и они получили настоящее удовольствие от отдыха.

Юрий Гусев. Фото: пресс-служба

Говоря о Херсонской области, следует также упомянуть борьбу с коррупцией и активистов, которые постоянно ищут подобные факты. К сожалению, известная в стране антикоррупционная активистка Екатерина Гандзюк в результате нападения на нее умерла от полученных травм. Между тем, она фиксировала многие факты коррупуционной деятельности в области. В частности, это касается леса и других сфер. Анализировали ли вы эти факты, на которые она обращала внимание?

Мы проводим большую работу по борьбе с коррупцией и преступностью в регионе. Каждую неделю я провожу координационные совещания с руководителями правоохранительных органов региона. Мы передаем те жалобы, которые поступают ко мне и от общественных организаций, и от отдельных людей. Это касается, в том числе, незаконных вырубок леса. Активно работает по этому поводу экологическая инспекция, расследуются уголовные производства. Во многих случаях мы обращаемся к киевскому руководству правоохранительных органов с просьбой провести проверку той работы, которую проводят региональные руководители правоохранительных органов, потому что люди жалуются и на неэффективную работу. Сейчас я осуществляю рабочие визиты в районы вместе с правоохранительными органами: мы общаемся с людьми, они могут обратиться по той или иной проблеме. Я слышу, что люди говорят о деятельности правоохранительных органов и правоохранители знают о том, что я обязательно реагирую в случае неэффективной деятельности. Поэтому мне приятно, что люди отмечают эффективность работы правоохранителей за последний год и я убежден, что мы должны улучшить и взаимодействие, и эффективность работы органов исполнительной власти и правоохранительных органов в нашем регионе. С первых дней своей работы я подчеркивал и подчеркиваю, что у нас должно быть все по закону и закон должен быть один для всех.

Сотрудничаете ли Вы с антикоррупционными активистами области?

Многие приходят ко мне. Это и представители общественных организаций, активисты, которые выражают свое видение того, что происходит в регионе для того, чтобы я отреагировал.

Можете ли вы гарантировать, что в Херсонской области не повторятся убийства антикоррупционеров и общественных активистов, как это произошло с Екатериной Гандзюк?

Я могу гарантировать, что приложу максимум усилий, чтобы то, что произошло с Екатериной, не повторилось в Херсонской области. И я думаю, что выводы должны сделать не только областные власти Херсонщины, а и правоохранительные органы Украины. Я надеюсь, что такие выводы сделаны.

Как сейчас в регионе обстоит ситуация с игорным бизнесом, который недавно был легализован? Есть ли проблемы с этим?

В прошлом году, в октябре, по моей инициативе в Херсоне состоялся первый украинский форум игорного бизнеса. Мы привлекли к участию в нем представителей из Грузии, где игорный бизнес работает. Именно опыт этой страны и вдохновил нас на то, что Херсонщина может стать успешным проектом легализации игорного бизнеса, привлечения инвестиций и создания рабочих мест. Тогда, во время форума с народными депутатами мы обсуждали идею создания региональной игорной зоны в Херсонской области. А на прошлой неделе премьер-министр Денис Шмыгаль дал поручение рассмотреть это в соответствии с принятым законом. И сейчас мы уже разрабатываем концепцию игорной зоны для нашей области.

25 октября в стране местные выборы. Есть примеры, когда руководители областей выдвигают свои кандидатуры в мэры. Будете ли выдвигаться в мэры Херсона?

Нет, я не буду выдвигать свою кандидатуру ни в мэры Херсона, ни в мэры любого другого города.

Думали ли вы об этом? Возможно, было предложение от Президента?

Нет. У меня много работы в должности председателя ОГА. У меня большое желание реализовать амбициозные планы по развитию нашего замечательного региона и выполнить поручение Президента. И в том числе, чтобы выборы 25 октября прошли свободно, демократично, и люди выбрали достойных руководителей органов местного самоуправления.

Будут ли представители ОГА совместно с полицией патрулировать улицы на выборах, как это сейчас делают ковид-патрули?

Мы будем принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности наших граждан от возможного заражения коронавирсной болезнью. И они будут зависеть, в первую очередь, от эпидемической ситуации.

Позволю вспомнить громкий скандал с выступлением группы "Степ" в помещении Херсонского облсовета. После этого вы уволили руководителя аппарата. Почему вы приняли именно такое решение, несмотря на то, что сами артисты критиковали вас за это?

При всем том, что группа "Степ" известна не только в нашем регионе, но и во всей стране, подобные выступления с полуобнаженными танцами я считаю уместными в ночных клубах, но точно не в сессионном зале облсовета. Поэтому ответственность за это понесли те, кто принимал соответствующие решения.

Кроме руководителя аппарата, кто еще понес наказание?

Моя заместительница была переведена на должность советника (позже она уволилась по собственному желанию), дисциплинарное наказание понесли отдельные должностные лица управления культуры.

Блиц. Сколько поручений президента Зеленского в процентном соотношении Вы выполнили?

Главное поручение, которое мне ставил Президент при назначении и представлении в регионе - это строительство новых КПВВ, и это поручение выполнено. Другие мы с вами подробно обсудили в начале нашего разговора. Сейчас они выполняются - это касается и строительства мостоперехода и разработки концепции нового украинского села, и всего того, о чем мы говорили с Президентом во время его рабочих визитов в Херсонскую область. Повторюсь, поручения Президента должны выполняться неукоснительно.

На каком автомобиле ездите?

Toyota Camry 2007 года.

Самая дорогая покупка в жизни?

Сейчас мы с женой приобрели в кредит квартиру. Предварительное соглашение подписали еще в 2018 году, когда я работал в банковской сфере и мог себе это позволить. В течение последнего года я не смог осуществлять платежи и жена взяла кредит. Это самое крупное приобретение нашей семьи.

Почему уволились из Министерства обороны в 2016 году?

Это было мое решение. Оно касалось многих вопросов, которые касались системных реформ сектора нацбезопасности и обороны, а также простого человеческого истощения и переутомления. Поскольку в те первые годы войны приходилось жить на работе и работать 24/7. Но я рад, что в 2014-2016 году был вместе с Давидом Арахамией и многими другими был частью большой реформаторской команды "волонтерского десанта" и имел честь вводить первые стандарты НАТО, новую логистику и те реформы, которые сегодня уже является неотъемлемой частью наших Вооруженных сил.

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